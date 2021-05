Kicillof pidió no politizar la pandemia, pero cargó contra la oposición

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que la Provincia "cumplirá a rajatabla" las medidas de restricción dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que extiende la emergencia sanitaria por el coronavirus, pidió a la oposición "no politizar la pandemia" y anunció que habrá asistencia impositiva y financiera para los sectores más afectados.



"La provincia de Buenos Aires, como hemos hecho durante esta pandemia, respeta y cumple las leyes. El DNU tiene valor de ley y como tal se van a cumplir a rajatabla las limitaciones y medidas de cuidado anunciadas por el Presidente Alberto Fernández", dijo el mandatario provincial en una conferencia de prensa que ofreció esta tarde en La Plata.



El gobernador adelantó que el "sistema de fases va a ser suspendido esta semana y puesto en equivalencias con el DNU" por lo que 126 de los 135 municipios estarán bajo las nuevas restricciones que, entre otras medidas, suspende las clases presenciales.



"Los mismos cuidados de la ola anterior no alcanzan porque el virus en sus nuevas variantes es más contagioso y por eso es preciso adoptar nuevas medidas", subrayó y agregó que "no nos guía ningún otro propósito que cuidar la vida y la salud de los bonaerenses".



Según el informe al que tuvo acceso Télam, sólo los municipios de Baradero, Benito Juárez, Arenales, Monte Hermoso, Pila, Rojas, Salliqueló, Tordillo y San Cayetano quedarán en Fase 4 y fuera de los alcances del decreto nacional.



Kicillof detalló que las cepas que circulan fundamentalmente en la zona metropolitana del AMBA "nos muestra que es mucho más contagiosa que la de la primera ola" por lo que aseguró que "quedarse en casa todo lo posible, es lo menos riesgoso y lo más certero para evitar los contagios".



A modo de ejemplo, citó que en las últimas dos semanas "el 45,6 % de los internados en cuidados intensivos son menores de 60 años" y remarcó que el virus también afecta a niños y embarazadas.



Puntualizó que hay 246 niños de menos de 14 años internados en salas comunes, 34 en intermedios y 44 en cuidados intensivos, por lo que alertó que "nadie está exento de este virus peligroso que es una enfermedad nueva, potente, contagiosa y grave".



Además, llamó a la oposición a "tener responsabilidad, a no joder con la pandemia" y reiteró que están "en campaña sanitaria, de cuidados, de vacunación".



"No hay que enloquecer a la gente con discusiones que distraen del problema central que es el combate del coronavirus. No se puede politizar la pandemia", subrayó.



Detalló que "toda la región se encuentra en ataque de este virus" porque la emergencia "no es algo solo de Argentina" y reiteró que las medidas "no son invento argentino" sino que "se está aplicando la misma batería de medidas que se aplica en todo el planeta".



Cuestionó también a dirigentes de la oposición que cuando el año pasado el Gobierno nacional compró vacunas contra el coronavirus dijeron que era "veneno" y reiteró su pedido de "no hacer campaña" electoral con la pandemia.



Kicillof resaltó que Argentina se encuentra en "el número 21 en cantidad de vacunas" y pidió a los bonaerenses que se inscriban para recibir la inmunización en las páginas oficiales porque la voluntad es "vacunar a todos los bonaerenses mayores de 60 años y a los que tienen enfermedades preexistentes" en esta etapa.



Ese, agregó, "es el segundo hito que queremos cumplir" y recordó que el 95% del personal de salud ya fue vacunado lo mismo que casi el 90 de los mayores de 70; el 95 de los de más de 60 con comorbilidad y el 78% de entre 60 y 60 sin enfermedades y el 63% de los de más de 50 con comorbilidad.



Kicillof volvió a defender la suspensión de clases presenciales y resaltó que "es la segunda medida más eficaz" para reducir el contagio y remarcó que así lo demuestran estudios científicos.



"Es mentira que hay algún lugar donde no hay contagio. Nos duele, nos cuesta, pero cuando sube mucho el grado de circulación del virus hay que interrumpir las actividades presenciales", apuntó.



El gobernador consideró que la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de suspender esta semana las clases presenciales "es el primer gesto de autocrítica del macrismo" y agregó: "Es bueno y me alegra".



Por otra parte, anunció no se aplicarán retenciones de Ingresos Brutos a salas de teatro y complejos cinematográficos; discotecas y salones de fiesta; restaurantes y bares en espacios cerrados; establecimientos deportivos; jardines maternales y Centros de Atención de Desarrollo Infantil.



También se relanzará el Plan Covid-19 de pagos para regularizar deudas impositivas vencidas desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2021 de los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario básico y automotores y se suspenderán los embargos judiciales hasta agosto.



Se reforzará en dos mil millones de pesos el Programa de Sostenimiento Económico de actividades afectadas por la pandemia destinado a Micro y Pequeñas unidades productivas.



Además, se ampliará el programa Preservar Trabajo en el que se elimina la incompatibilidad con el ATP para las actividades más afectadas y se amplía al transporte; panaderías y confiterías; mueblerías; jugueterías; artículos de librería; fabricación y reparación de maquinarias; edición e impresión; curtido y cueros.



Estas medidas se suman a las adoptadas en abril que contemplan la ampliación de coberturas sociales, jubilaciones, pensiones y de políticas crediticias para el sector productivo en las que se invirtieron un total de 70 mil millones de pesos.