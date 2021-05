Nicolás Trotta, sobre las clases presenciales: "Es momento de tomar decisiones"

Nicolás Trotta, ministro de Educación, señaló que "es momento de tomar decisiones" y "no de dudar y especular" al referirse a la situación de las clases presenciales en la previa a la reunión que mantendrá hoy con su pares de distritos con alerta epidemiológica por el aumento de casos de coronavirus para analizar estrategias de continuidad pedagógica.



Trotta destacó la importancia de trabajar junto a las provincias de Buenos Aires, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe para garantizar la continuidad educativa en esas regiones donde la circulación del covid-19 no permite la presencialidad en las aulas.



"Para nosotros es muy importante asumir con conciencia la complejidad de la situación; no es momento de dudar, especular, es momento de tomar decisiones; son medidas muy semejantes a las que se han tomado en otras partes del mundo en distintos momentos", aseguró el ministro en un video subido a su cuenta de Twitter al ser entrevistado por la señal TN.

En @todonoticias dialogamos sobre la importancia de trabajar junto a todas las jurisdicciones del país para garantizar la continuidad educativa en aquellas regiones donde la circulación del COVID-19 no permita la presencialidad en las aulas. pic.twitter.com/Q3Xko3dvvV — Nicolás Trotta (@trottanico) May 2, 2021





"Nuestro gobierno está haciendo el esfuerzo de promover el diálogo. Esperamos que a partir de este diálogo podamos mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas educativos en cada una de las jurisdicciones", agregó.



Y añadió que "el diálogo nunca está de más, a pesar de que sean intensos, hay que promover los lugares de encuentro".



La reunión para analizar estrategias de continuidad pedagógica será a partir de las 16.

Mañana 16h, convocamos a las y los ministros de Educación de PBA, Mendoza, CABA y Santa Fe a una reunión para analizar estrategias de continuidad pedagógica de las/os estudiantes de las localidades en las que rige la suspensión de la presencialidad por el alerta epidemiológica. — Nicolás Trotta (@trottanico) May 1, 2021





Ayer, el ministro afirmó en su cuenta de Twitter que el encuentro se concreta porque "es nuestro mandato y voluntad desplegar nuevas acciones y recursos para garantizar el derecho a la educación y el fortalecimiento de las trayectorias educativas de las y los estudiantes como lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia".