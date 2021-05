Pese a estar detenido por corrupción, Ricardo Jaime está a punto de jubilarse

El exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quien permanece en prisión por delitos de corrupción como el cobro de coimas y enriquecimiento ilícito, está cerca de recibir una jubilación de la provincia de Santa Cruz.

Según reveló el periodista Nicolás Wiñazki en el canal TN, Jaime inició hace unas semanas los trámites de jubilación ante la Caja de Previsión de Santa Cruz, que en tiempo bastante acotado le aprobó la solicitud.

Desde el organismo santacruceño sostienen que Jaime aportó 16 años, 9 meses y 3 días a la Caja de Previsión Social y otros 15 años, 2 meses y 21 días a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por lo que su situación ”está ajustada a derecho” para acceder al beneficio jubilatorio, pese a que el exfuncionario es investigado por no poder justificar los bienes que adquirió durante sus años como secretario de Transporte, como un avión de cuatro millones de dólares, un yate de un millón de dólares, autos, propiedades y hasta un hotel regalado por uno de los empresarios a los que pidió coimas, consignó el portal Infobae.

A mediados de 2015, Jaime confesó haber cobrado coimas de empresas a las que debía controlar mientras cumplía funciones en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por lo que fue condenado a un año y medio de cárcel que hoy está cumpliendo en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde además aguarda el inicio de otros juicios por enriquecimiento ilícito y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, donde se investigan sobreprecios y otras irregularidades.

"Cristina Kirchner nunca lo quiso, era parte del grupo de funcionarios de Néstor Kirchner del que ella se desprendió. Terminó preso y nadie lo defendió públicamente", recordó Wiñazki a propósito del desprecio que la vicepresidenta manifiesta en privado contra el exfuncionario.

En ese marco, el periodista contó una anécdota de Jaime en prisión: "Si bien le fueron descubiertas muchas propiedades no declaradas, Jaime en la cárcel dice que no tiene un mango, lo cual enoja mucho a sus compañeros de prisión porque lo veían andrajoso y desalineado, y cuando le pedían que haga aportes al bien común, se excusaba con que no tenía plata".

"Sigue en la cárcel pero está pidiendo la libertad y quizás como el resto de los expresos K, termine saliendo dentro de unos meses", advirtió por último el conductor.