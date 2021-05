Emir Félix pidió tomar medidas "antes de que sea demasiado tarde"

Durante la reunión de esta mañana, el intendente Emir Félix insistió ante el gobernador Rodolfo Suarez para que tome medidas de forma urgente para bajar la circulación del virus. Específicamente, reiteró su pedido para que se suspendan las clases presenciales en el nivel secundario y que sea optativa la asistencia presencial en el nivel primario. "En definitiva, el gobernador quedó en responder el día viernes", explicó Félix quien también pidió suspender los deportes de contacto.

El Intendente dijo que esperarán hasta el viernes para que el Gobernador tenga tiempo de escuchar al presidente, Alberto Fernández, y de determinar las medidas que se aplicarán a nivel provincial. Pero al mismo tiempo, dejó claro que existen diferencias en el manejo de la situación sanitaria.

"Evidentemente hacemos una evaluación diferente entre lo que estamos haciendo en el Sur y lo que se hace en el resto de la provincia", subrayó Félix y destacó que -por ejemplo- en San Rafael se hacen más hisopados que en el resto de los municipios y eso sirve para trabajar mejor pero al mismo tiempo eleva el número de casos positivos.

"He vuelto a solicitarle al Gobernador algunas restricciones y me pidió que lo espere hasta el día viernes. Así o vamos a hacer entendiendo la posibilidad de que se tomen medidas provinciales y no solo regionales para San Rafael", adhirió.

Félix aseguró que la relación institucional con el Gobernador es "perfecta" pero reconoció que al mismo tiempo existen diferencias claras en la percepción del problema y cómo salir de la situación. "Tenemos una diferencia clara y la hemos compartido", manifestó. En este sentido, advirtió que cuanto más tarde se tomen las decisiones peores serán las consecuencias.

"Si tomamos las medidas a destiempo, el costo va a ser caro", aseveró el jefe comunal. Además de pedir la suspensión de las clases presenciales en secundarios, las clases presenciales optativas en el nivel primario y la suspensión de los deportes de contacto, agregó otras medidas que considera urgentes. "Tenemos que bajar el porcentaje de capacidad de ocupación en bares y restaurantes. Hay que ser muy celosos en el control de las compras según el último número del DNI. Tenemos que bajar la presencialidad en la manera que podamos", afirmó el jefe comunal.

Justamente, estas últimas serían algunas de las medidas que se estarían analizando para toda la provincia. "Se han agregado camas pero la situación va a ser complicadísima", remarcó Félix y dijo que solo en el Hospital Central hay 50 pacientes en cama UTI.

El ministro Ibañez defendió la presencialidad

Por su parte, en nombre del gobierno provincial el encargado de hablar tras la reunión fue el Ministro de Gobierno Víctor Ibañez. Este último dijo que no se tomarán decisiones hasta no dialogar con el presidente sobre su nuevo DNU pero aprovechó la oportunidad para defender la permanencia de la presencialidad en las aulas.

"El gobernador va a esperar el DNU, convocará a los intendentes, escuchará todos sus pedidos y en base a eso tomará una decisión", explicó el funcionario y aclaró que esa decisión será contemplando tanto el aspecto sanitario como el económico.

Sobre las clases presenciales, dejó claro que no entienden que sea necesario suspenderlas. "No estamos en puerta de restringir la presencialidad porque los datos no arrojan resultado que lo implique", expresó reafirmando los datos que hablan de un bajo índice de contagio en las escuelas.

Pero a eso, sumó que hoy en día la presencialidad de los chicos en las aulas es de un 35% producto de los sistemas de burbujas y que es falso pensar que el 100% de los chicos está yendo a la escuela todos los días. "Hay que tener en cuenta la contención en las escuelas para los sectores más vulnerables y la falta de conectividad de muchas familias", remarcó para defender que se siga sosteniendo la presencialidad en los valores que hoy se encuentra.