¿Propaganda política en vacunatorios de Buenos Aires?

En muchos vacunatorios de la provincia de Buenos Aires se están entregando cuadernillos con contenido político, en ellos se ven mensajes como “en las condiciones heredadas de enorme fragilidad, conseguimos ampliar en tiempo récord nuestro sistema de salud y evitar su colapso”, también se puede leer "eso implicó salvar miles de vidas y fue un enorme logro colectivo que pudimos construir gracias a un pueblo solidario, un Estado presente y un gobierno protector”. Todo esto bajo el título de "pudimos".

Este folleto incluye información de la gestión del gobierno bonaerense. Este toca temas como la gestión de la cama UTI, el montaje de hospitales modulares, el servicio alimentario escolar y la política educativa pandémica. El folleto cuenta con ocho carillas y en la segunda se puede encontrar una imagen del gobernador Axel Kicillof recibiendo la vacuna Sputnik V, de la mano de una carta escrita por el mismo destinada a los inoculados.

También se puede ver en la última página un apartado que comenta los distintos trabajos realizados en materia de educación virtual aplicados mientras transcurría el 2020.

Ya en la contratapa se puede apreciar que cuenta con información de la misma vacuna como las pautas de alarma luego de la aplicación del fármaco, la importancia de esta aplicación e información sobre los cuidados post inoculación.

Este folleto no está siendo repartido en todos los vacunatorios si no que solo en algunos. En el Hospital Samic Néstor Kirchner y en el Campo de Deportes municipal número 3 por el momento se están repartiendo, pero en el Club Deportivo San Andrés, en San Martín, no.

Al día de hoy se encuentra vacunada con la primera dosis un 15% de la población de la provincia de Buenos Aires y un 1,56% ya recibió ambas dosis.

En los partidos de la provincia de Buenos Aires los vacunatorios son coordinados por el gobierno provincial. A comienzos de este año una cuenta de Twitter bajo el nombre de "Diputados Pro" comentó que en algunos municipios estaban vacunando a los vecinos en lugares políticos.

El uso partidario de la vacunación en varios distritos de la Provincia va en contra de una verdadera política de Estado y convierte a la pandemia en un motivo de propaganda. Los bonaerenses merecen responsabilidad y seriedad, gobernador @Kicillofok pic.twitter.com/tYpIpiq9u0 — PRO Diputados (@prodiputados) January 28, 2021

En la misma publicación se adjuntan fotos con un flyer de vacunación de Pergamino, en esta se dispusieron puntos fijos de inscripción en la Unidad Básica La Cámpora y en el bloque de concejales Frente de Todos