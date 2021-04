El incómodo momento que pasó Carla Vizzotti en una entrevista

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, fue protagonista de una tensa entrevista en A24, donde fue puesta en una situación incómoda al ser consultada por la credibilidad del gobierno en las nuevas medidas, el turismo en Semana Santa y –la frutilla del postre- el vacunatorio vip.

Faltando nada más que horas para que comience a regir el nuevo decreto expresado por Alberto Fernández, Romina Manguel disparó a modo de pregunta inicial: “¿No había otra opción? Por lo que Vizzotti respondió que “el análisis que se hizo fue teniendo en cuenta el aumento de casos que sigue en forma acelerada”. Y agregó: “Se consensuó con las autoridades científicas y las 24 jurisdicciones. Se generó una medida que pudiera tener menor impacto, pero mayor beneficio. Sin lugar a dudas teníamos que tomar alguna medida.”

La pregunta incómoda

¿Se está jugando un último partido?, preguntó Manguel al inferir que hay quienes hablan de una última oportunidad en la gestión de la pandemia por parte del Gobierno Nacional. “Nunca es la última oportunidad. No se puede instalar el blanco o negro. Creo que siempre se pueden generar nuevas acciones”, respondió la Ministra en forma discreta.

Sin embargo, la conductora fue por todo y expresó: “¿Vos creés que fue un error la cuarentena de la primera ola?, mencionando la posibilidad de una posible actitud rebelde de la población ante las restricciones y el desgaste arrastrado desde la primera cuarentena “eterna”.

Ante esto, Vizzotti respondió que “hablar de una cuarentena eterna no refleja la realidad” y fue interrumpida por la conductora, quien la increpó acusándola de no querer reconocer errores. ”No es que no quiera hablar de eso. Aseguro que hubo errores y que hay cosas que se podrían haber manejado mejor. Las lecciones aprendidas del año pasado son un motivo por el cual se toman estas medidas”, indicó la reemplazante de Ginés González García.

Consultada por el turismo en Semana Santa, la Ministra indicó que de ninguna manera se alentó a que se viajara. Por lo que, en un ambiente tenso, la conductora retrucó a la entrevistada y la interrumpió afirmando que “Matías Lammens sí alentó el turismo con los cuidados necesarios”, lo cual incomodó a Vizzotti, quien respondió: “Nadie dijo ‘viajen’. Lo desalentamos”.

En tanto a las preguntas relacionadas a la espera de resultados a futuro en base a las nuevas restricciones en el país, la titular del Ministerio de Salud expresó: “Estas medidas no son tomadas con alegría. El tema de qué va a pasar no lo podemos saber porque va a depender de factores jurisdiccionales y del cumplimiento de la sociedad. Nosotros aspiramos a desacelerar el aumento de casos. Queremos vacunar y bajar la mortalidad.”

“¿Cómo se recupera credibilidad? La mochila es pesada, ¿no? Fue la bomba tirada por los integrantes de la mesa. A lo que posteriormente le fue agregada la siguiente interrogante: ¿Cómo puede ser que Vizzotti no supiera?, haciendo una clara referencia al vacunatorio VIP.

Ante la infaltable pregunta, la funcionaria manifestó: “Vizzoti no sabía. La verdad es que la gente puede creerlo o no creerlo. El vacunatorio VIP como espacio no existe”, concluyó.