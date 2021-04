Con críticas a Nación, Suarez confirmó que Mendoza intentará comprar vacunas

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, confirmó que la provincia hará el intento de adquirir vacunas por fuera del circuito del Gobierno nacional. En ese contexto, por primera vez lanzó críticas hacia el gobierno de Alberto Fernández en una conferencia de prensa de este estilo, asegurando que era un planteo que ya se había hecho pero no habían dado posibilidades de hacerlo.

"Les traigo a la memoria que el jefe de Gabinete, el 8 de enero dijo que las provincias no podíamos comprar vacunas, que todo eso lo centralizaba el Gobierno nacional. Nosotros en diciembre intentábamos por todos los medios comprar vacunas, compitiendo el Estado provincial con los Estados Nacionales, porque los privados tampoco podían comprar vacunas", dijo Suarez.

Luego, aseguró que "hoy se dice que se puede comprar vacunas" y que el gobierno ya activó todos los contactos para ver si se puede tener acceso al mercado de las vacunas, que "es escaso en el mundo".

"Mucha gente nos respondió que ya tienen depositados millones de dólares para vacunas que se desarrollarán en el futuro y que tienen la entrega comprometida en el tiempo", lamentó Suarez.

Acto seguido, por primera vez el Gobernador criticó a la gestión de Alberto Fernández: "No obstante, creo que será la primera vez que haga una consideración política acerca de esto, pero en Argentina el Gobierno nacional dijo que para diciembre íbamos a tener millones de vacunas y de vacunados, que no hemos tenido. Hoy, como se dice en el ámbito futbolero, lo que hicieron es patear la pelota a la otra cancha. Ahora los gobernadores podemos comprar y parece que es compartir responsabilidades de lo que no pudieron lograr".

Tras esas críticas, Suarez confirmó que Mendoza intentará comprar vacunas: "Le dije al Ministro de Hacienda que disponga de plata por si surge la posibilidad de adquirir vacunas de las que está comprobado que son efectivas".