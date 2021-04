Martín Soria va por todo: "La transformación tiene que ver con la Corte Suprema"

El flamante ministro de Justicia, Martín Soria, comenzó a dejar en claro sus intenciones a cargo de una cartera tan sensible para el desarrollo de la república en nuestro país y aseguró que está dispuesto a avanzar en las reformas al Poder Judicial. Además, se definió únicamente como peronista y opinó sobre el caso de los jueces que visitaban al expresidente Mauricio Macri.

En una entrevista con Diario Perfil, Martín Soria habló sobre su designación, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y las relaciones que se tejen entre el poder político y la Justicia en nuestro país.

Respecto de su nombramiento y si llegó a través del presidente Alberto Fernández o de la vice Cristina Fernández de Kirchner, el actual ministro de Justicia aseguró que "tanto el Presidente como la vicepresidenta y el presidente de la Cámara baja comparten la misma mirada sobre la situación actual de la justicia, los problemas que tiene hoy y la transformación que necesita. Lo demás tiene que ver con un juego mediático que supera la realidad".

El Poder Judicial ha estado bajo la lupa en el último tiempo y se siente atacado, por lo que Soria confía en poder llevar a cabo las transformaciones que tiene en mente. "No creo que por culpa de cinco jueces y seis fiscales podamos meter a todos en la misma bolsa. Generalizar y ensuciar a todo el Poder Judicial por un puñado de jueces y fiscales que se prestaron a la manipulación que hizo Mauricio Macri y su gobierno de la justicia sería un error grave", dijo.

"La manipulación del Poder Judicial por parte de la familia Macri no es algo nuevo, lo hicieron a fines de los 90 cuando se valieron de la mayoría automática de la Corte menemista para ser absueltos de evasión impositiva. Repitieron esto de alguna manera en el gobierno de Macri y esta vez desde el propio Estado. Macri buscó designar dos jueces de la Corte Suprema por decreto que fueron después bastante funcionales", dijo Soria incluyendo a la Corte en los cambios que busca.

Consultado por las visitas de de los camaristas Mariano Borinsky a Olivos y de Gustavo Hornos a la Rosada, el ministro de Justicia profundizó sus acusaciones. "Estos dos jueces de Casación son integrantes del órgano que revisan todas las condenas y absoluciones penales por debajo de la Corte, por lo que es grave. No cabe duda de que el propio Macri estaba al tanto de la mesa judicial. Esto confirma el nivel de afectación de la independencia del Poder Judicial y el nivel de parcialidad en el que cayeron. Es una prueba obscena de la vulneración del estado de derecho".

Borinsky interviene en casos como la ruta del dinero K, el memorandum de entendimiento con Irán y Obra Pública. En relación a esto el ministro de Justicia prefirió no adelantarse a lo que sucederá con esas causas. "Llama la atención que funcionarios judiciales no se hayan excusado y hayan sido tan torpes de entrar a la Rosada y a la Quinta de Olivos y a los días siguientes sacar fallos rimbombantes para las tapas de los diarios. No sé cómo van a terminar esas causas pero quedó demostrado que está comprometida la transparencia y la imparcialidad e independencia de los funcionarios judiciales"

La reforma judicial y los cambios al Ministerio Público fiscal son proyectos que están "cajoneados" y Martín Soria se refirió a la posibilidad de que puedan salir este año. "Hay un sector de la oposición totalmente reaccionario y eso se debe a que fueron parte de ese entramado de promiscuidad que erosionó el estado de derecho durante el macrismo, pero ese sector no representa el espíritu del resto de la oposición".

El defensor de la vicepresidenta, Roberto Boico, asumirá como camarista y Soria no ve nada malo en ello. "Cualquier abogado se puede presentar para llegar a los tribunales. De lo contrario, ningún abogado que haya defendido a un dirigente político se podría presentar", dijo.

"Parece que es todo culpa de los abogados de Cristina y no es así. Hablan de nuestro interés en la justicia y si se mira la cantidad de designaciones por presidente, Kirchner en cuatro años nombró 101 funcionarios judiciales, Macri 216 y Cristina en ocho años 285. Si dicen que queremos cooptar la justicia, vayan a los números", finalizó el ministro de Justicia.