Durán Barba dijo que el kirchnerismo y el macrismo deben repensarse

Jaime Durán Barba, consultor y analista político nacido en Ecuador, analizó la realidad del país y manifestó que tanto el kirchnerismo como el macrismo deben repensar sus proyectos porque corren el riesgo de que una tercera fuerza les arrebate el lugar.

Desde su departamento en Quito, comentó que está “encerrado, hipocondríaco y asustado por la pandemia” y que la gente está “más autónoma y pasa por encima de las instituciones”.

En declaraciones radiales, aseguró que en Argentina la discusión está “muy atrasada” y que “el macrismo y el kirchnerismo deben repensar sus proyectos porque sino aparecerá una tercera fuerza que los barrerá”.

"Ni el macrismo ni el kirchnerismo se han reformulado. Yo creo que, si no repiensan su situación, se va a sumar un tercer grupo que los barra. Todavía discutiendo cosas del siglo XX. No digo que Ecuador esté mejor, pero estamos muy atrasados, muy convencidos de que cuando se produjo el Big Bang, ya estaban las 10 verdades peronistas. No es así, son mucho más recientes”, comentó.

Además, agregó que “hay que pensar en un mundo distinto que incorpore la tecnología, sin que la tecnología mate a la gente, porque es un gran progreso que también implica riesgos. Hay que reformular la revolución, el cambio. La clase obrera va extinguirse en 10 años, hay que pensar qué hacemos ahora”.

Con respecto a las elecciones en su país, dijo que “hay distintas variables en juego” y que el gobierno de Lenín Moreno, es el “más impopular de la historia del país”.

“Se dedicó a perseguir de manera absurda a Rafael Correa y eso ayudó al candidato del expresidente, Andrés Arauz. Nunca hubo un gobierno con tanto rechazo, ni tampoco uno que se haya dedicado tanto a perseguir a un político”, comentó.

“A Moreno le fue espantosamente mal, pero a su vez la gente tiene un recuerdo complejo de Correa, quien vivió un momento económico estupendo del país con el petróleo a 100 dólares, pero su temperamento, su violencia y sus amenazas fastidiaron a los electores. Ese es el elemento negativo más fuerte. Correa tiene un 23% de apoyo y un 65% de personas que no lo votarían jamás”, agregó.