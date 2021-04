Alberto actualiza: "Si no me hubiera vacunado, estaría pasándola mal"

El Presidente Alberto Fernández dio positivo para covid-19 cuando finalizaba la jornada del viernes, día en el que además cumplió sus 62 años. Ahora permanece aislado y solo lo acompaña su mascota, Prócer. En declaraciones a Infobae, volvió a actualizar sobre su estado de salud y el reacomodamiento de su agenda.

“Las pruebas de sangre y de saturación de oxígeno dieron bien, y me dijo Federico (por Saavedra) que puedo caminar o andar en bicicleta con el barbijo puesto”, señaló el mandatario.

A ello agregó que “La vacuna funciona. Hay que aplicársela. Si no me hubiera vacunado como corresponde, ahora la estaría pasando mal”. Además, se refirió al llamado que le hizo Cristina Fernández de Kirchner: “Es una amiga que llama a un amigo para saber cómo está. No sé porque le dan vueltas al asunto”.

Para referirse a los síntomas, Alberto Fernández explicó que suele despertarse muy temprano, pero que hoy durmió "un poco más, pero eso fue todo".

Por otra parte, circuló la afirmación de que finalmente había suspendido su reunión vía Zoom con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta. Sin embargo, ahora decidió retomar esa reunión en horas de la tarde, ya que tiene "mucho interés en hablar con Rodríguez Larreta".

Respecto del proceso de test, sostuvo que “Es como una prueba de embarazo -describió el Presidente a Infobae-, si te sale una rayita es negativo y si son dos, es positivo. Si te sale negativo, puede ocurrir que sea un falso negativo. Pero si te sale positivo, ya casi no hay dudas. Tenes COVID”.