El Gobierno rechazó el lanzamiento de misiles realizado por el Reino Unido en las Islas Malvinas

El Gobierno argentino rechazó nuevos lanzamientos de misiles realizados por el Reino Unido en las Islas Malvinas, y señaló que "la paz es el único camino para la recuperación del ejercicio de soberanía" en el archipiélago.



"La base y la desproporcionada presencia militar británica en el Atlántico Sur de ninguna manera tiene un sentido defensivo, ya que Argentina ha reiterado que el único camino para la recuperación del ejercicio de la soberanía es la paz, el diálogo, la diplomacia y el cumplimiento del derecho internacional", sostuvo el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, al rechazar el lanzamiento de misiles en la zona.



En un comunicado de prensa, expresó que "la presencia militar tiene como objetivo principal asegurar el acceso y el control británico a la Antártida, al corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico y asegurar que el Reino Unido pueda seguir explotando los recursos naturales de toda esa región”.

Cuestión Malvinas: Argentina rechaza nuevos lanzamientos de misiles realizados por el Reino Unido.https://t.co/rNljd5PS9d — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) April 29, 2021

En paralelo, recordó que "como ha señalado el presidente Alberto Fernández en el último discurso del 1° de marzo en el Congreso de la Nación, es tiempo del diálogo bilateral para la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas en los términos de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, y no hay más lugar para colonialismos en el siglo XXI”".



El comunicado emitido por la Cancillería argentina sostiene que el Reino Unido "ha iniciado entre los días 26 y 28 de abril maniobras militares en territorio argentino ilegítimamente ocupado, los que incluyen el lanzamiento de misiles Rapier desde las Islas Malvinas".



"Estas maniobras -se afirma- constituyen una injustificada demostración de fuerza y nuevamente hacen caso omiso de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas".



Asimismo, menciona que la Argentina "ha denunciado la situación ante el secretario General de las Naciones Unidas y ante la Organización Marítima Internacional".



"Estas maniobras militares demuestran, una vez más, que la ocupación ilegítima de Malvinas es la excusa para el establecimiento de una desproporcionada base militar", enfatiza el comunicado oficial.



En sintonía, detalla que "actualmente cuenta con 1.200 efectivos en Monte Agradable y otros 300 civiles que prestan servicios realizando tareas de apoyo" y agrega que las Islas Malvinas "representan uno de los territorios más militarizados del mundo teniendo en consideración la cantidad de militares por habitante".



Al respecto, considera que las "Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur (BFSAI) resultan desproporcionadas si se tiene en cuenta la persistente voluntad de diálogo expresada por el Gobierno argentino y su deseo de resolver la disputa territorial por medios pacíficos".



"Este despliegue militar en una zona de paz y desnuclearizada, no afecta sólo a la Argentina sino también a los países de la región y de otras regiones, que han expresado su preocupación a través de múltiples pronunciamientos", agrega el texto.



"En particular -precisa el comunicado-, la presencia militar, y el lanzamiento de misiles, contradice la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región".