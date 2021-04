La Cámara de Casación Penal determinó ordenó que la causa por supuesto espionaje sea investigada en Comodoro Py

La sala IV de la Cámara Federal de Casación resolvió que la causa en la que se investiga al ex presidente Mauricio Macri por supuesto espionaje debe tramitarse en Comodoro Py, los tribunales de Retiro. Fue al hacer lugar parcialmente a una queja del ex secretario de Mauricio Macri, Dario Nieto.

La decisión fue por mayoría y con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Ángela Ledesma votó en disidencia y manifestó que en un fallo anterior sus colegas habían determinado que el expediente no pasara a la Ciudad de Buenos Aires mientras no se expidiera la Corte Suprema.

En su resolución los magistrados ordenaron a la Justicia federal de Lomas de Zamora que deje el trámite de la causa e intimaron al juez Juan Pablo Augé para que remita las actuaciones para que continúe la investigación en los tribunales porteños y anularon una decisión de la Cámara Federal de La Plata “por exceso de jurisdicción”

Carbajo y Borinsky dijeron “sin perjuicio de la posibilidad de interposición de una queja ante el Máximo Tribunal con el objeto de cuestionar lo decidido por esta Sala, resultan plenamente aplicables los términos del artículo 285 in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que expresamente dispone que ...Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso...”; lo cual implica, en el sub lite, que la decisión sobre la competencia debe ser ejecutoriada”.

Estrategias

Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri e imputado en la causa, intenta ante la justicia que se anule el allanamiento que se hizo en su casa y también el secuestro de su celular. Contra la resolución que le rechazó el planteo , la defensa de Nieto interpuso recurso de casación, el que fue denegado por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata el 6 de abril de 2021.

Sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión ni la admisibilidad del recurso, Borinsky y Carbajo afirmaron que “se advierte un exceso de jurisdicción que implica una afectación a la garantía de juez natural (artículos 18 de la Constitución Nacional), por lo que debe anularse la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata el 6 del abril de 2021 mediante la cual denegó el recurso de casación intentado.”

Además entendieron que “no puede convalidarse la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y afectar una garantía constitucional, pues constituye una exigencia previa, emanada de la función jurisdiccional, el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentren comprometidos aspectos que atañen al orden público.”

Tras la decisión del Tribunal comenzaron a llegar apelaciones a la decisión de que se remita el expediente de Lomas de Zamora a Comodoro Py. Las partes consideran así como lo hizo en su disidencia la jueza Ledesma que hasta tanto no se expida la Corte Suprema, el trámite debe continuar ante el juez Auge.