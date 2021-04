Se cierra todo en Buenos Aires y así están las calles

Exactamente a las 20 de este viernes comenzó a regir el toque de queda dispuesto por el gobierno nacional para contener el avance de la pandemia en el país. Desde esa hora hasta las 6 de la mañana, solo podrán circular en la vía pública y con el permiso correspondiente las personas que trabajen en actividades consideradas esenciales

Todas ellas, previamente autorizados con declaración jurada o a través de la aplicación Cuidar.

El decreto establece que esta medida regirá al menos hasta el 30 de abril próximo.

La Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional y la Policía Aeroportuaria serán las encargadas de controlar que se cumpla con las restricciones, en coordinación con las fuerzas locales.

A diferencia de las etapas de cuarentena obligatoria, está vez el Ejército Argentino también saldrá a las calles para “colaborar con los controles sanitarios”.

La idea del presidente Alberto Fernández es que el mayor control esté en el transporte público, sobre todo en los trenes, donde las imágenes de pasajeros viajando hacinados se repiten con frecuencia.

Además de estas restricciones, se estableció que los comercios podrán abrir sus puertas entre las 9 y las 19; fuera de ese horario deberán permanecer cerrados. Solo podrán seguir abiertos durante la noche los establecidos como esenciales. En el caso particular de los gastronómicos, podrán atender a sus clientes durante el día solamente en espacios habilitados al aire libre; luego de las 19 horas solo podrán funcionar bajo las modalidades de delivery y take away con domicilios de cercanía.