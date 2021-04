Docentes harán un paro contra las clases presenciales en Mendoza

Luego de que el gobernador Rodolfo Suarez confirmara que en Mendoza no suspenderán las clases presenciales, desde el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación salieron a cuestionar esa decisión y convocaron a un paro de actividades con caravanazo para el próximo lunes. Los maestros aseguran que la situación epidemiológica es grave y piden volver a las clases virtuales.

"Es urgente la suspensión de clases presenciales para evitar más muertes, como la de Walther Din", aseguraron desde el gremio en alusión al fallecimiento de un docente de la escuela Ingeniero Gabriel del Mazo, de Godoy Cruz.

?? En conferencia de prensa, SUTE anunció PARO y CARAVANAZO para el lunes 19/4



La sec. Gremial, Mirtha Faget, afirmó que el Gobierno no está escuchando las voces de quienes denunciamos la gravedad de la situación epidemiológica y sanitaria. pic.twitter.com/66swwjYFEx — SUTE (@sutemendoza) April 16, 2021

"Estamos exigiendo la suspensión transitoria de la presencialidad. Hemos perdido un compañero por estar trabajando en varias secundarias. El gobierno no está teniendo en cuenta lo que dicen los especialistas y los médicos", aseveró la secretaria gremial Mirtha Faget. "El gobierno hace oídos sordos y los hacemos responsables de cada muerte de cada compañero", manifestó.

Además, sostienen que las salas están colapsadas y "estamos al borde de que no hayan camas". "Tenemos escuelas que están cerradas por la cantidad de contagios y otras en donde no quieren cerrar y los niños llevan los contagios", manifestó y remarcó que así como hay médicos que afirman que las escuelas no son un foco de contagio, hay otros que opinan lo contrario.

"No estamos dispuestos a perder más compañeros de trabajo y por eso declaramos el paro para el día lunes. Un paro en defensa de la salud y la vida de los docentes y de nuestros estudiantes", adhirieron desde el gremio de los maestros.

Por otro lado, la dirigente gremial no escondió su enojo con el titular de la DGE, José Thomas, quien ayer firmó una resolución que establece que todos los docentes vacunados vuelvan a la presencialidad.

"Repudiamos la resolución que dice que si tienen la vacuna los trabajadores de grupo de riesgo se tendrán que presentar a trabajar en las escuelas. Eso no corresponde y es mandarnos a la muerte, porque no garantizan salubridad ni insumos para dar clases en la escuela", finalizó.