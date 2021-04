La amenaza de Alberto Fernández a Horacio Rodríguez Larreta por las clases presenciales

El presidente Alberto Fernández dio esta mañana una explosiva entrevista radial en la que habló de las restricciones que el Gobierno Nacional impuso para AMBA, que perjudican las clases presenciales, la movilidad y los horarios de actividad.

Fernández reconoció en un tramo de la entrevista que él fue quien tomó las decisiones que comunicó ayer, lo que le trajo problemas con parte de su gabinete. Específicamente lo aseguró en el tema de las clases presenciales.

"No podemos seguir como si nada pasara", señaló. "Yo mismo tuve discusiones dentro de mi mismo equipo, porque el ministro de Educación (Nicolás Trotta) creía que había que insistir un poco más con las clases presenciales", comenzó.

"Las clases presenciales no son las clases presenciales solamente. Hay que ir a un colegio primario, ver el horario de salida de los chicos. Ver cómo los padres se agolpan en la puerta, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiandose los barbijos", agregó. "He hablado con maestros de chicos con capacidades diferentes, y me cuentan lo difícil que es trabajar con esos chicos", siguió. "No entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan", remarcó.

En ese punto llegó una de las frases más polémicas de la entrevista. Cuando le consultaron si había hablado con Horacio Rodríguez Larreta sobre ese punto, Fernández respondió que "no". "Yo dialogo siempre, de hecho las medidas anteriores las dialogué, las conversé", comenzó, pero luego reconoció que "esta medida no la consensué, a esta medida la tomé yo, y me hago cargo".

"Son las fuerzas federales las que van a hacer cumplir esto, y si la policía de la Ciudad de Buenos Aires no lo quiere hacer, como vi que pasó en Palermo este fin de semana...", dijo el Presidente, dando a entender que estas fuerzas de seguridad intervendrían para garantizar que las clases estuvieran suspendidas.

Rodríguez Larreta tiene planeado declarar a la educación como "esencial", para evitar que se corten las clases presenciales en CABA. Ese rumor que circuló por la noche no cayó bien en la Rosada, y esta mañana quedó claro que será un foco de conflicto si el jefe de Gobierno decide seguir adelante con su plan.

Las medidas anunciadas ayer causaron un gran malestar en la sociedad, y se produjeron varios cacerolazos en forma de protesta. Durante la primera ola, las medidas restrictivas comenzaron por 15 días, pero fueron extendiéndose hasta llegar a formar una de las cuarentenas más largas del mundo.