Fuerte reclamo de Jorge Macri por las restricciones impuestas en Buenos Aires

Las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad generaron una fuerte repercusión, sobre todo porque no se esperaban algunas de esas medidas. Uno de los dirigentes que salió al cruce fue Jorge Macri, intendente de Vicente López y referente de Juntos por el Cambio.

Macri cuestionó al Presidente y apuntó a las consecuencias que tendrán las medidas en la economía. En su mensaje mencionó directamente al gobernador Axel Kicillof. "Pido que además de acompañar las medidas, Kicillof anuncie el apoyo económico para todos esos comerciantes y gastronómicos que bajarán sus persianas. Hay que proteger a los que generan empleo. Sin trabajo no hay futuro!", dijo Jorge Macri.

Pido que además de acompañar las medidas, @Kicillofok anuncie el apoyo económico para todos esos comerciantes y gastronómicos que bajarán sus persianas. Hay que proteger a los que generan empleo. Sin trabajo no hay futuro! — Jorge Macri (@jorgemacri) April 15, 2021

El otro punto central es el cierre de las escuelas, que no darán clases presenciales por dos semanas. Allí Macri señaló la contradicción de la que todos hablan: el ministro de Educación Nicolás Trotta había dicho que no habría cese de clases. Pero ocurrió otra cosa. "La escuela no contagia y los números lo demuestran. El Ministro Trotta dijo esta tarde que no se suspenderían las clases, pero sólo un rato después Alberto Fernández borra eso de un plumazo. Le mintieron en la cara a los argentinos y les deben una explicación", cuestionó.

La escuela no contagia y los números lo demuestran. El Ministro @trottanico dijo esta tarde que no se suspenderían las clases, pero sólo un rato después @alferdez borra eso de un plumazo. Le mintieron en la cara a los argentinos y les deben una explicación. — Jorge Macri (@jorgemacri) April 15, 2021

Al intendente Macri le toca convivir en un terreno políticamente adverso porque lo gobierna el Frente de Todos con una liga de intendentes con mucho poder. Antes de los anuncios, Kicillof se reunió con todos los intendentes de ese frente.