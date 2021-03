El duro comunicado pidiendo una gran alianza electoral opositora

El Círculo de Ingenieros emitió un duro comunicado el lunes a la noche sobre el rumbo del país y las últimas medidas del Gobierno y sostuvo la necesidad de que la oposición se una en una gran alianza electoral para enfrentar al frente oficialista en las elecciones legislativas de este año. "Hay una imperiosa necesidad de que en cada distrito la oposición vaya unida en una sola lista", manifestaron.

"Estamos preocupados por el rumbo que el actual gobierno le está dando a la República. Estamos convencidos de que lenta e inexorablemente está llevando a nuestro país hacia el establecimiento definitivo de un sistema de gobierno con pretensión hegemónica y demagógico de pensamiento único", se lamenta el comunicado.

En el comunicado, consideran a las próximas elecciones como "cruciales". "Son la última posibilidad de evitar la pérdida definitiva de los valores republicanos que establece nuestra Constitución", indicaron.

"La coalición oficialista se muestra unida y tiene muy claro que debe ganar estas elecciones legislativas para lograr el control del Poder Legislativo que le permitirá llevar adelante las reformas constitucionales y la colonización del Poder Judicial", alertaron desde el Círculo de Ingenieros.

En este sentido, en el comunicado criticaron a la oposición porque "no parecen asignarle una importancia decisiva al resultado de las elecciones de medio término y su presencia mediática se orienta más a elaborar escenarios y candidaturas para el 2023".

"Es casi imposible pensar en ganar la elección en un distrito en la cual la oposición vaya dividida otorgando una enorme ventaja a un oficialismo que al presente se muestra claramente unido sin fisuras", alertaron. El comunicado propone una amplia coalición opositora hecha a medida para cada distrito electoral como condición necesaria para obtener un resultado exitoso en las elecciones de medio término de 2021.

Además, resaltaron que en aquellos distritos donde la cantidad de bancas en juego es pequeña (2 a 4) "resulta imprescindible que la oposición vaya unida con una lista única en la elección de diputados".

"Si la oposición ganara las elecciones a senadores en las ocho provincias que entran en juego, como resultado final quedaría sorprendentemente empatada la composición de bancas en esa cámara", advirtieron.

"La mayoría del electorado no le presta atención a que en la elección de este año por ser sólo de renovación legislativa, lo que importa es el resultado electoral a nivel distrito y no el resultado a nivel nacional. Y también cree que las bancas de diputados se distribuyen proporcionalmente a la cantidad de votos obtenidos por cada partido. Ya hemos visto que esto no es así en la mayoría de los distritos y lo que importa es la relación de votos entre la lista ganadora y las que le siguen. Cuanto más gente tome conciencia de estos dos puntos, verá con mayor claridad la imperiosa necesidad de que en cada distrito la oposición vaya unida en una sola lista, y que cuanto más dividida esté, la posibilidad de perder el control de las dos cámaras crece exponencialmente", cierra el duro comunicado del Círculo de Ingenieros.