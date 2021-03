Carlos Stornelli furioso contra Oscar Parrilli: “Hay algunos…”

El fiscal federal Carlos Stornelli cuestionó el proyecto del senador kirchnerista Oscar Parrilli de crear una comisión legislativa bicameral que investigue a la Justicia, y lo trató de “buchón” y “trasnochado” por querer tener “fiscales de estilo soviético que respondan al régimen de turno”.

En declaraciones al canal LN+, Stornelli habló sobre la controversia entorno a la propuesta de Parrilli para conformar una comisión en el Congreso que se encargue de monitorear el accionar de jueces y fiscales federales: “En un país libre se puede decir cualquier cosa, y si bien no quiero hablar del senador puntualmente, hay generalmente ‘buchones’ que llevan ideas que son recogidas rápidamente por los funcionarios”.

“Hay algunos trasnochados que quieren fiscales que no existan, sean de estilo soviético, que convaliden cualquier cosa y que respondan al régimen de turno'', señaló el letrado.

Oscar Parrilli.

De todos modos, y sin dar nombres, Stornelli afirmó que “dentro de la Justicia hay malos ejemplos con algunos señores que proponen tirarse arriba de granadas por un carguito o ascenso. Esos son los verdaderos malos ejemplos de la Justicia y de los que el poder político se quiere servir”.

Asimismo, Stornelli consideró que “la inquina (del kirchnerismo) contra mí viene desde Skanska, la primera causa de corrupción del gobierno kirchnerista”, y manifestó que ese rencor del Frente de Todos con el Poder Judicial está vinculado a las investigaciones que los dejan mal parados frente a la sociedad. “En vez de dejar trabajar a la Justicia, prefieren difamar en manada”, reiteró.

Para clarificar sus argumentos, el fiscal puso de ejemplo a su colega José María Campagnoli, quien durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue severamente castigado y cuestionado por iniciar la causa de la Ruta del Dinero K: “No lo mataron públicamente porque no podían. En cambio, le hicieron las peores cosas y lo sometieron a un juicio político infame solo por ejercer su trabajo lealmente como lo manda la Constitución”.

Más allá de que está en la mira del kirchnerismo, Stornelli consideró que la avanzada contra la Justicia no es ajena a otros partidos políticos: “Es el poder que lentamente se descompone y se corrompe. Macri no me quiere y nunca busqué su amor”.

“Nos quieren someter a casi ser un apéndice de una comisión militante cuando a uno se le ocurrió imputar a tal camarada y es ejecutado por traición a la Patria. Por eso, la inamovilidad de los jueces y fiscales está prevista como garantía para que podamos investigar la corrupción”, resaltó.