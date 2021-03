Turismo, Semana Santa, ocupación de hoteles y despidos

En una entrevista con TN, el presidente de la Cámara de Turismo, Aldo Elías, precisó que desde el sector recibieron las nuevas medidas restrictivas "con la preocupación inevitable de saber que estas afectan a una actividad que estuvo nueve meses parada durante el 2020".

Al mismo tiempo, reconoció que "también nos preocupa la crisis sanitaria que atraviesan los países vecinos, como Chile, Brasil, Paraguay, que tienen el 100 por ciento de sus camas de terapia intensiva ocupadas".

Por otro lado, aseguró que tienen cierto optimismo para el turismo interno en Semana Santa. "Hay muy buenos porcentajes de reservas ya concretadas, seguramente vayamos a tener un fin de semana con una ocupación parecida a la que tuvimos en carnaval, esto es un 70 por ciento de capacidad ocupada".

Para describir el impacto negativo que viene sufriendo el sector turístico, Elías precisó que "ya hay más de 120 mil puestos de trabajo del sector perdidos, un 15 por ciento de hotelería que cerró para no volver abrir, un 10 por ciento de agencias de viaje corrió la misma suerte". Además, agregó que "los restoranes están cerrando todos los días en una cifra imposible de describir".

Por otro lado, rescató a algunas provincias que vienen realizando un muy buen trabajo en materia turística y que han mostrado muy buenos niveles de ocupación durante todo el verano, como San Luis, que es una de las provincias que viene haciendo un muy buen desarrollo en ese rubro.

Por último, evaluó que la situación de las provincias que gozaban de turismo internacional, como Mendoza, Buenos Aires, entre otras, está muy compluicada. "Estamos con muchísima preocupación" respecto de estas provincias, ya que hasta que no se reanuden las reuniones de congresos, festivales, etc., no ingresará flujo de turismo internacional y esto las afecta enormemente.