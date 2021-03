José Luis Espert pidió competir en la interna de Juntos por el Cambios

El candidato a diputado nacional José Luis Espert declaró que "Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo es lo peor que nos pasó y nos puede seguir pasando, de eso no tengo dudas" y por eso aceptó participar "en una interna o unas PASO dentro de Cambiemos o como se llame ese espacio si lo que pretenden es cambiar en serio".

El economista liberal, que sufrió la pérdida del partido que lo sustentaba en 2019 cuando Julio Asseff, el diputado nacional arregló con Miguel Angel Pichetto y se fue con Juntos por el Cambio, ahora dejó de lado aquella circunstancia y se animó a proponer una "mega interna en la que todos participemos".

Estas declaraciones las formuló en el programa Sentido Común, del canal Somos, que se emite en Cablevisión para el AMBA y Gran La Plata, ante la consulta sobre su postulación, que parece funcional al Frente de Todos porque quiebra un potente frente opositor, al igual que, del otro lado, podría provocar para el pan peronismo expresiones como Florencio Randazzo, Guillermo Moreno o Juan Manuel Urtubey.

"Nos hemos metido en la política para transformar esta realidad, para que no haya más esta realidad de tantos jóvenes pobres, marginalidad, chicos pobres por todos lados... A todos les pido humildad para que no nos destraten porque son ellos los que nos llevaron a este desastre", dijo Espert.

Si bien aclaró que "nunca tuve nada que ver con Cambiemos", el economista afirmó que "estoy convencido que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina. El kirchnerismo está totalmente equivocado... A todos los que creen que nosotros sólo buscamos quebrar el arco opositor, les propongo ir a una interna, que nos permitan participar de las PASO y que nos permitan discutir todos los puntos".

El dirigente, que está acompañado por el histriónico economista Javier Milei, consideró que "ingresamos a la política para transformar nuestra realidad. Vamos a discutir una real apertura el comercio, eliminar la coparticipación, vamos a reformar todos los estatutos docentes, cambiar y modernizar el sistema electoral y cambiar todas las leyes laborales que atrasan y nos impiden crecer".

"Hagamos, Hagamos una interna" reclamó y exigió discutir "cosas en serio, pero no Gilda ni globitos". Ahora todos tienen ganas de tener liberales en sus filas, discutamos la apertura irrestricta del comercio, porque los cepos y el cierre del comercio es nuestro peor cáncer... Algunos de los que dicen que no pueden competir lo único que piden es que le banquen todo. Hay que competir con el mundo porque con el verso de las importaciones no tenemos ni precios ni mercaderías", consideró Espert. .

Si tomamos los últimos cincuenta años tuvimos seis planes económicos que terminaron en crisis homéricas. Cristina tuvo crisis anteriormente en 2008-2009, 2013-2014, es muy factible que también lo tenga muy pronto. Esto puede durar un poco, pero así no se puede seguir".