Florencia Arietto destrozó a Sergio Berni y Sabina Frederic: "Están jugando..."

La especialista en seguridad y dirigente en Juntos por el Cambio, Florencia Arietto, criticó con dureza tanto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, como a su homólogo bonaerense, Sergio Berni, por las disputas que protagonizan en el marco de crecientes tensiones que provocan un grave problema de inseguridad que afecta principalmente al conurbano.

En declaraciones al programa Desde el llano del canal TN, Arietto consideró que la pelea entre Berni y Frederic revela una “falta de conducción” por parte del presidente Alberto Fernández, y la vinculó a las internas en el Frente de Todos: “Ambos están jugando una carrera para ver quien sobrevive, porque Cristina inició una cacería de ministerios y se trata de ver quién se pega más a ella para evitar ser removido”.

Si bien no fue indulgente con ninguno, la asesora apuntó con mayor crudeza contra Frederic: “Tendría que ser ministra de Cultura y no de Seguridad, porque no entiende nada del tema. Es una inoperante que genera que los delincuentes se envalentonen y sean más violentos, y que los policías y gendarmes retrocedan ante el temor de terminar procesados por cumplimiento del deber”.

Respecto a Berni, Arietto lo calificó como “artificial” y alguien que “se cree un comando cuando hizo un curso de ocho meses que puede hacer cualquier profesional del Ejército”.

“Son absolutamente ineptos y se han convertido en una oligarquía escindida de la realidad al estilo soviético. El kirchnerismo hoy es el buró soviético cuando explotó Chernobil”, aseguró.

Asimismo, Arietto señaló que el Frente de Todos “cree que puede correr a la oposición con que somos ‘la derecha antipueblo’ cuando ellos han demostrado que son una oligarquía escindida de la realidad. El kirchnerismo está en su fase final y brutal”.