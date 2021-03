¿Interna en la policía bonaerense? La fuerte determinación de Berni

Sergio Berni este martes por la mañana el desplazamiento del jefe de la policía departamental de Mar del Plata y pidió a las nuevas autoridades que prioricen "la presencia policial en los diferentes barrios de la ciudad".



Se trata del comisario mayor Lucio Pintos, actual titular de la Jefatura Departamental de Mar del Plata, quien fue reemplazado por el comisario mayor José Segovia, quien hasta ahora cumplía funciones como jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en la ciudad balnearia.



En tanto, Berni también desplazó al jefe de Dirección General del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata, Diego Díaz Aguirre, aunque por el momento no se informó oficialmente su reemplazante.





"Acá no hay reubicación, lo que hay es un cambio profundo para priorizar la permanencia y presencia de la policía en los diferentes barrios de esta ciudad", dijo el ministro tras mantener reuniones en la departamental de policía de Mar del Plata y de reunirse con el intendente local, Guillermo Montenegro.



"Le he dado instrucciones al nuevo jefe departamental que la prioridad es trabajar en todos y cada uno de los barrios", dijo Berni y al mismo tiempo sostuvo "no hay que tener miedo a los cambios, ya que son para mejorar el sistema".



En ese marco, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense dijo que está "haciendo una reestructuración bastante importante" en distintas jurisdicciones y que "los cambios apuntan a tener una mayor presencia y más ágil y coordinar y unificar el trabajo entre todas las áreas para combatir el delito".



Por su parte, el intendente Montenegro celebró la presencia del ministro en Mar del Plata y valoró seguir trabajando en forma conjunta para llevarle seguridad a los marplatenses.



"Agradezco la presencia del ministro Sergio Berni. Hemos trabajado en conjunto durante muchos años", dijo el intendente, quien agregó que seguirá "trabajando pensando en los vecinos" y que los cambios en la cúpula policial "son muy importantes".