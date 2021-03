Escándalo: se filtró un audio que revela desmanejos en el Hipódromo de Mendoza

Un verdadero vendaval se ha desatado en el Hipódromo de Mendoza. Un audio revela como una funcionaria inventa deliberadamente un motivo falso para justificar la postergación de las carreras que estaban programadas para este 21 de marzo. Mientras que a los trabajadores de la industria se les dijo que se debía a problemas con un servidor que estaba siendo restaurado, en realidad la gerenta del Hipódromo, Vanesa Carrión, inventó ese pretexto debido a que no llegaron con los trámites administrativos que debía realizar para autorizarlas.

Vanesa Carrión dejó la gerencia del Hipódromo.

La verdad se conoció gracias a la viralización del audio en el que la funcionaria le pide a un empleado que la ayude a dibujar un pretexto para no tener que reconocer que las carreras deberán postergarse por problemas propios. "Como cualquier persona cercana al turf sabe, los caballos que corren un domingo comienzan a ser preparados intensamente en la semana previa y eso genera todo tipo de gastos", explican desde El Relator, un medio especializado en turf.

En el audio se puede escuchar como la gerenta del Hipódromo, quien luego presentó la renuncia, le pide a un empleado que la ayude a inventar un pretexto creíble para comunicar a los trabajadores del turf.

"Resulta que estoy con el quilombete de que no salen los expedientes. Las licitaciones para este año está todo atrasado, un desastre. Los inicié en enero y todavía no salen. El tema es que voy a tener que posponer la reunión del domingo para el 28 marzo", confiesa Vanesa Carrión.

Acto seguido asegura que la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Ida López, le encargó que busquen un argumento creíble para no tener que admitir el error propio. "La Ida me dijo que ni loca diga que es por un tema administrativo porque se van a enojar todos. Entonces la idea es hacer una comunicación diciendo que el sábado y domingo hay mantenimiento en el servidor. Ahí es donde me tenés que tirar letra. Como que hay que hacer algo con la programación o no sé. Para no tener que decir a la gente que es por un problema de que los expedientes no han salido, porque me van a querer matar", subraya.

Ida López, presidenta del IPJyC.

El audio se filtró y se viralizó rápidamente entre los trabajadores del turf, que pusieron el grito en el cielo por los costos que tuvieron que asumir con la reprogramación pero sobre todo por el engaño de las autoridades del Hipódromo.

La magnitud del escándalo le costó el cargo a Carrión, quien en el transcurso de la mañana del viernes presentó su renuncia. "El Instituto Provincial de Juegos y Casinos informa que Vanesa Carrión ha presentado su renuncia como gerenta del Hipódromo de Mendoza. En breve se informará quien será la persona que ocupará su lugar", comunicaron desde la institución.

El hecho ha tensado aún más la relación entre los trabajadores del sector y las autoridades del IPJyC. "La medida se tomó, así como desde hace meses se toman decisiones inconsultas. El diálogo entre la gerencia del Hipódromo y todos los sectores del mismo (profesionales, propietarios, comisión de carreras y prensa) está roto. Y la disconformidad en cuanto al accionar de la nueva gerencia, desde todos estos sectores, es absoluta", subrayan desde la industria del turf.