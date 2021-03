Día clave para una empresa estratégica: IMPSA podría ofrecer acciones al Estado

El contacto será vía zoom. Pero las decisiones mucho más tangibles: el directorio de IMPSA, la empresa tecnológica más importante de Mendoza, decidirá si abre el juego a capitalizar más acciones y si ofrece participación a los estados nacional y provincial. La empresa, que está en manos de quienes fueran sus acreedores hasta 2017, busca recursos para capital de trabajo por 20 millones de dólares para poder ejecutar proyectos y participar de nuevas licitaciones.

IMPSA dejó de ser de Pescarmona luego del derrumbe económico y financiero de la compañía, producido en gran parte por el arrastre de los problemas de la compañía generados en Brasil. Por eso quedó en manos de los acreedores, que en su mayoría son bancos con participación estatal como el Nación, el BID y el BICE. Tras reestructurar su deuda hubo un proceso de búsqueda de un comprador, tema que quedó abortado por falta de ofertas concretas. Luego buscaron ayuda del Estado nacional, para lo que fue necesario una nueva reestructuración.

Ahora, la necesidad de IMPSA es conseguir capital de trabajo para seguir. Todo indica que buscarán participación estatal para generar la inversión necesaria. Pero falta la oficialización del directorio. En ese sentido, la conducción de la compañía debe decidir si busca o no emitir acciones, si los accionistas hacen uso de su derecho de suscripción de esas nuevas acciones o si, como se especula, ofrezcan participación a la Nación y la Provincia. Luego, en caso de avanzar, debe venir el ofrecimiento formal y el diagrama de los métodos.

La intención que no tocar la gestión interna de la empresa y mantener el know how, que compone gran parte del valor de IMPSA. El año pasado la empresa fue declarada como estratégica por la Nación y por eso pudo ingresar a un programa de asistencia especial. Entre los proyectos que IMPSA tiene a cargo están el reactor nuclear CAREM, las turbinas de Yacyretá y del dique El Tambolar en San Juan.