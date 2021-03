Combatiendo con todo éxito el capital, el empleo y la inversión

La nueva propuesta de modificación del Impuesto a las Ganancias de las empresas que impulsa el oficialismo conlleva un nuevo golpe directo a la actividad privada, que se suma a la exorbitante carga tributaria que ya impactaba sobre las compañías. Por lo pronto, Argentina se asegura un primer lugar indiscutido: es el país del mundo con mayor presión tributaria, según el ranking publicado por el Banco Mundial.

Hay dos afirmaciones del oficialismo que superan la categoría de “relato” con que suelen adornar todas sus medidas y que nos llevan a un terreno de desconcierto racional extremo.

La primera es que va a impactar el nuevo régimen sobre las grandes empresas. Así lo afirman sin ponerse colorados. Este señalamiento es solo viable en el marco de una economía privada pauperizada.

Veamos las cifras concretas. Una empresa que reporte ganancias a partir de 1.300.000 de pesos mensuales, tributará una alícuota del 25%. Es decir que la empresa que gane 1.500 dólares entra en el rango de "gran empresa", según la categoría establecida por el Gobierno. Miremos el tamaño del dislate. Si la ganancia fuera de 2.300.000 pesos el índice llega al 35%. Así, con menos de 3.000 dólares de rédito mensual, la actividad es gravada con la alícuota máxima.

Pero en realidad la carga es mayor a la que se menciona, porque a ese tributo se le suma el 7% que se cobra al dividendo (calculado sobre el 75% restante). Por eso en realidad todos pagan más: el más pequeño paga 30,25%, el de rango medio el 34.9% quienes están en la parte más alta el 39,55% y no el 35 como se promociona.

Más carga

Contrariamente a lo que se menciona, no se “retrocede sobre la política de Macri”. Durante el Gobierno anterior en realidad no se aplicaba una reducción lineal, sino que se pagaba además un porcentaje sobre el dividendo para que el impuesto finalmente siempre sea 35%. La intención era evitar la distribución de dividendos para incentivar la inversión. Ahora se aplicará un nuevo aumento liso y llano sobre lo que se pagaba antes. Pero además, no hay compensaciones: las posibles deducciones del impuesto tienen valores ridículos, congelados desde hace 20 años.

A fuerza de ser sinceros, lo que aparece como un disparate es un verdadero triunfo ideológico, están combatiendo el capital y ganando por nocaut en el primer round. El piso es una ganancia de 1.500 dólares para una empresa. La cifra habla por sí sola.

La necesidad de que haya mayor inversión es capítulo aparte y no de poca importancia.

La segunda fundamentación oficial es que esta nueva actualización tributaria es para paliar el desequilibrio que se va a producir en las arcas fiscales por el alivio (algo necesario, justo y loable) en la carga que se les aplica a los salarios de toda índole y que inexplicablemente viene perjudicando a los trabajadores.

Pero mirando la realidad real y no el inexplicable relato, esta afirmación queda desvirtuada de pleno. Por ejemplo: si el propietario de una Pyme de cuatro empleados retira para su vida un monto a cuenta de ganancias, con la cifra de 1.300.000 pesos anuales establecidos como base para tributar, sería gravado por una cifra inferior a la del proyecto oficial que establece como base para pagar el impuesto a las ganancias percibir un monto de 150.000 pesos mensuales, o sea 1.800.000 pesos anuales. Y todavía quedaría sumar la alícuota si reportara su retiro como anticipo de dividendos.

Al nuevo panorama en Ganancias hay que sumarle el freno al Consenso Fiscal, que permite aumentos en Ingresos Brutos, las tasas y cargas municipales y también las cargas patronales. Un combo particular para quienes tienen a su cargo la misión de generar dinamismo en la economía.

Parece una narrativa de ciencia ficción, pero lamentablemente es realidad pura. La Argentina la está ganando y por goleada a la posibilidad de generar inversión. Bien; estamos “combatiendo el capital” con perseverancia y buen suceso. También, por supuesto, la inversión y la generación de empleo.

La racionalidad y el bienestar de todos no es tema de interés u ocupación en esta circunstancia. El dogma, siempre, es el bien superior a lograr y al precio que sea. Eso es lo trascendente.