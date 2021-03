Señalan como una "tragedia ideológica" la decisión de no vender el libro de Macri

Luego de que varias librerías del país decidieran no vender el libro que publicó el expresidente Mauricio Macri, se armó una polémica que gira en torno a las posibilidades de censura, de la intolerancia, de la libre elección por parte de librerías sobre qué vender y qué no y, además, los extremos ideológicos que sacuden no solo a la población argentina, también a gran parte de la población mundial.

El columnista de Infobae, Alberto Amato, publicó una nota que tituló "La pequeña tragedia ideológica de quemar y repudiar libros en la hoguera del odio". En ella comenta que, además del caso de Macri, hubo también "una librería que llamó a incendiar los libros de Beatriz Sarlo". En este sentido, compara esa convocatoria con el nacismo alemán: "El fantasma del fanatismo y la intolerancia de la Alemania nazi campea esa siniestra convocatoria, que en su momento también hizo la última dictadura militar", dice el autor.

Al respecto, recuerda que en "mayo de 1933, cuatro meses después del ascenso de Adolfo Hitler al poder, en la Opernplatz de Berlín una multitud de setenta mil personas se regodeó con una fiesta del fuego; fueron quemados esa noche cerca de veinte mil ejemplares de libros considerados 'enemigos del espíritu alemán'”.

Por su parte, el director de la editorial y librería Sudestada, fue entrevistado por el periodista Eduardo Feinman y allí especificó que "ellos no son ni peronistas ni kirchneristas", que incluso suelen criticar mucho a esas corrientes políticas desde que nacieron allá por el año 2000. Pese a ello, en su preocupación, Amato sostiene que el hecho de que "el peronismo, aún en su variante kirchnerista, sugiera la quema de libros, es una pequeña tragedia ideológica".

Pone, además, otros ejemplos: "En 1955, luego del derrocamiento de Juan Perón a manos de la Revolución Libertadora, miles de ejemplares de 'La razón de mi vida', de Eva Perón fueron quemados". Y otro: "29 de abril de 1976, un mes y cinco días después del golpe militar que iba a desembocar en la más terrible dictadura que sacudió al país, y en la sede del Cuerpo de Ejército III a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez, fueron quemados decenas de miles de ejemplares considerados subversivos, enemigos, peligrosos, nocivos, perversos para el 'alma argentina'”.

Más allá de otros ejemplo que el columnista cita en su nota , finaliza citando también otro ejemplo que viene de la mano de otro histórico y prestigioso autor, Ray Bradbury, quien "inventó una sociedad donde todos los libros ya fueron quemados y los que no, son buscados por unos brigadistas implacables, bomberos del revés, que incendian bibliotecas enteras y ejemplares sueltos con una vocación de patria ejemplar".

En cualquier caso, o ante cualquier recuerdo de los anales de la historia, plagada de censuras, de masacres, de miserias, de falta de tolerancia y nula convivencia democrática, de dictaduras sangrientas, cabe el siguiente remate, también del mismo columnista: "Bradbury llamó a su novela 'Farenheit 451', que es la temperatura a la que arde el papel. No dice mucho de los libros quemados, pero sí de la mentalidad de los quemadores".