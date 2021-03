La sorpresa de Adolfo Rubinstein por el mail a Beatriz Sarlo: “Nunca pensé…”

En medio del escándalo por el ofrecimiento de una vacuna contra la covid-19 a Beatriz Sarlo por parte del gobierno bonaerense, el exministro y secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, manifestó su sorpresa por aparecer citado en el mail que le enviaron a la ensayista: “Nunca pensé que iba a ser tamaño influencer”.

Sarlo confesó este miércoles ante la Justicia que quien le ofreció una vacuna Sputnik V por fuera de la campaña de vacunación fue la esposa del gobernador Axel Kicillof, Soledad Quereilhac, en el marco de una supuesta estrategia diseñada por el oficialismo para inocular a personas famosas con el objetivo de mostrar la efectividad del fármaco ruso.

“El pecado original tiene que ver con que se planificó una campaña de concientización cuando todavía no estaba probada de manera contundente la efectividad y seguridad de la Sputnik V, y además no había disponibilidad de vacunas, lo cual era generar expectativas que no se iban a poder cumplir, algo que finalmente ocurrió”, señaló Rubinstein en el programa Solo una vuelta más, del canal TN.

En ese sentido, el exfuncionario del gobierno de Cambiemos lo comparó con “los vacunatorios de privilegio” y tras recordar que él estuvo en el momento en que Sarlo revelaba por primera vez el ofrecimiento, señaló que la intelectual “reveló esta información cuando la Justicia se lo requirió”. “Me pareció desafortunado porque es parte de una trama que genera mucho rechazo”, acotó.

De todos modos, Rubinstein comentó su sorpresa cuando vio su nombre en el correo electrónico que el editor de Siglo XXI, Carlos Díaz, le envió a Sarlo. “No sé si lo escuchaste pero esta mañana Rubinstein dijo que él no ve problemas con la vacuna rusa y que se vacunaría. Creo que es una declaración muy importante para que al menos en este tema tan importante dejemos de sacarnos los ojos”, escribió Díaz en la posdata del texto.

“Nunca pensé que iba a ser tamaño influencer”, bromeó Rubinstein entre risas.

Retomando la fallida estrategia de vacunación a los famosos, el exfuncionario de Salud indicó que se trató de una idea “a destiempo, porque la campaña estaba pensada en el momento en que la provisión no estaba asegurada”, sumándose a que “la población que se pretendía modélica formaba parte de los grupos no vulnerables”, lo cual provocó “muchas contradicciones”.