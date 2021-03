Concejales radicales reclaman por avance del intendente

Por Clarisa Barchiesi, Cynthia Maggioni, Francisco Mondotte, Martín Serrano y Pablo Zapata / Concejales

La elección de autoridades del Concejo Deliberante debe hacerse en un marco de absoluta independencia. Emir Félix, quiere imponer que los cargos de Presidente y Vicepresidente 1ro. sean sólo para el Frente de Todos. Ignorando totalmente a la oposición, la cual debe estar representada en las autoridades del Concejo, tal como sucede en el resto de los Concejos Deliberantes de la Provincia y en la Legislatura Provincial.

Los Concejales del PJ actúan como funcionarios políticos, cómplices del feudo que el Sr Intendente aspira a instalar en el Departamento de San Rafael, desconociendo así a la minoría que representa al 40% del electorado.

El motivo esgrimido de manera extraoficial por los Concejales del kirchnerismo, radica en la proyección política de Emir Félix y sus recurrentes viajes a Buenos Aires a reuniones con los líderes de su espacio. No obstante, la institucionalidad de San Rafael no puede quedar presa de disputas partidarias del Frente de Todos.

Acciones como la que pretenden llevar a cabo, atentan contra la Republica impidiendo el control y equilibrio entre los poderes del Estado.

No queremos otra Formosa en San Rafael, en la que la voluntad popular a través de sus representantes y el mismo pueblo no es escuchada. Los sanrafaelinos se merecen vivir siempre en un marco democrático, no a merced de la voluntad de un Intendente que no respeta a las instituciones y a la democracia.

BLOQUE UCR – CAMBIA MENDOZA