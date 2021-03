Vacuna: qué dijo el intermediario entre Kicillof y Beatriz Sarlo

Carlos Díaz, el editor que actuó como intermediario entre la esposa de Axel Kicillof y Beatriz Sarlo por la vacuna, sostuvo que “fue una situación un poco desgraciada que se fue de las manos” y agregó: “Fue todo muy transparente y claro y se convirtió en otra cosa, que según de qué lado cae se hace una lectura retorcida para hacer daño. En enero había una crítica fuerte a la vacuna rusa y una campaña para no vacunarse”.

En diálogo con Radio Con Vos, Díaz expresó: “Soledad Quereilhac (mujer de Kicillof) me propuso a Beatriz Sarlo para generar confianza. Le expliqué en un mail simple si le interesaba ser parte de una campaña de concientización, que era algo serio de la provincia de Buenos Aires. Fue transparente”.

También explicó que conoce a Quereilhac ”desde hace más de 25 años, me comentó sobre la campaña y le escribí un mail a Beatriz porque me parecía importante”.

“Hay que entender lo que era el clima público sobre las vacunas en enero. La idea de la campaña era simple y era generar concientización”, insisió Díaz. E indicó: “Creo que se generó un lío al decir ‘por abajo de la mesa´. Yo a esto lo discutí largamente con Beatriz y le dije que no tenía acuerdo con ella”.

Por otro lado indicó que “no había ninguna condición en la propuesta, era simplemente contar y que circule para generar confianza en el proceso de vacunación”.

“Beatriz desde un primer momento tuvo la lucidez de decir ‘yo no me quiero vacunar si no me toca’. Pero no había ninguna cosa ni oscura, ni turbia. Al contrario, había que darle visibilidad”, remató.

El video con la denuncia de Sarlo en TN, cuando dijo que le habían ofrecido la vacuna "por debajo de la mesa".