"Me autocritico fuertemente": Beatriz Sarlo se arrepintió de sus dichos

En una entrevista radial, la escritora y ensayista Beatriz Sarlo dio marcha atrás y se "autocriticó" por sus dichos que la llevaron a declarar hoy como testigo en la causa por los vacunatorios VIP.

Sarlo debió presentarse hoy ante la Justicia luego de asegurar que quien le ofreció vacunarse antes de su turno fue la esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, Soledad Quereilhac, y aseguró que no debió decir que la propuesta fue “por debajo de la mesa”.

“Me autocritico fuertemente, no debí decir por debajo de la mesa. Que me disculpe la provincia por utilizar mal la expresión, no debería haber dicho por debajo de la mesa”, expresó Sarlo en una entrevista en Radio Con Vos.

Asimismo, explicó en la misma entrevista que "no estaba al tanto de la campaña que diseñaba el gobierno bonaerense para que famosos y referentes de diferentes áreas se vacunaran" en un momento en el que había dudas sobre la Sputnik V.

Agregó, además, que “no me llegó con las formas que tiene que ser una campaña pública. Cualquier cosa que se haga fuera de los protocolos legales comienza siendo por debajo de la mesa”.

“Si voy a participar en algo necesito saber quienes otros van a participar. Nunca pongo mi firma, mucho menos mi cara. ¿Por qué Provincia está reclutando intelectuales porteños?, el único nombre era yo. No estaban los otros nombres. No tengo inconveniente que se diga que yo estoy de acuerdo con darse la vacuna y yo me la daría cuando me toque. Cuando me toque iría corriendo a vacunarme, pero cuando me toque. Para empezar ni siquiera vivo en la Provincia de Buenos Aires”, completó.

Finalmente, se quejó de la filtración a la prensa de los mails que aportó a la causa donde está plasmado el intercambio de mensajes con su editor: “Yo aporté mails a la causa, no para que salieran de algún modo en Comodoro Py. Me fui y a la hora estaban en internet. Uno pasa por Comodoro Py y a los 5 minutos puede trascender a la opinión pública”.