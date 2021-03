Axel Kicillof denunció "un ataque canalla" contra su esposa y su familia

El gobernador Axel Kicillof reaccionó contra Beatriz Sarlo y expresó que “es mentira y un ataque absolutamente canalla contra mi esposa y mi familia" que a la intelectual le hayan ofrecido vacunarse "por debajo de la mesa".

"El malentendido lo generó Sarlo. La verdad que me subleva, me están acusando de algo que no hicimos desde la provincia de Buenos Aires", sostuvo el gobernador bonaerense al canal televisivo TN.

Y agregó: "Mi esposa no habla con Beatriz Sarlo hace 20 años. No es amiga nuestra".

Axel Kicillof: "La campaña después no se hizo porque primero no llegaron todas las vacunas que esperábamos y segundo porque después de la publicación de The Lancet, los antivacunas se dieron vuelta y se querían vacunar, asique no tenía sentido" https://t.co/bRyNZ1gcKK — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 10, 2021

Kicillof aclaró que se había pensado en hacer una campaña con cien figuras públicas ("Yo pongo el hombro", se iba a llamar) para contrarrestar la denuncia de Elisa Carrió (que había acudido a la Justicia por el supuesto intento de "envenenamiento") y a los "antivacuna".

Según Kicillof, había una situación "de emergencia" porque la gente "al principio desconfiaba" de la vacuna contra el coronavirus.

“Más pública, más arriba de la mesa no se me ocurre, porque la idea era que se vacunaran y se sacaran una foto para terminar con ese tremendo trabajo que se estaba haciendo para desprestigiar la vacuna”, explicó.

Y agregó: “Qué campaña por debajo de la mesa puede haber si manda un mail su editor (por Carlos Díaz, editor de Siglo XXI que contactó a Sarlo)”

"La campaña después no se hizo -continuó el gobernador bonaerense- porque primero no llegaron todas las vacunas que esperábamos y segundo porque después de la publicación de The Lancet, los antivacunas se dieron vuelta y se querían vacunar, así que no tenía sentido", explicó Kicillof.

Insistió Kicillof: "Suspendimos vacunar a gente reconocida cuando se hizo de goma el argumento (en contra)".

"Esto es mala fe contra mi esposa y es mentira. No se le ofreció a Sarlo por debajo de la mesa, de buena leche empezó a sondear el editor quién se quería sumar. No tiene derecho (Sarlo) a embarrar a nadie. Si es impreciso el título, tiene que aclarar", completó.