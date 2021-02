Gerardo Romano: "Hay que privilegiar a los jóvenes, los viejos ya vivieron"

El escándalo por el vacunatorio VIP que funcionaba dentro del Ministerio de Salud de la Nación todavía no termina y en esta oportunidad, Gerardo Romano, actor kirchnerista, realizó una desagradable comparación.

“Cuando en un barco vamos a los botes y dicen ‘primero las mujeres y los niños’ se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido”, fue el ejemplo que dio el actor tras ser consultado sobre qué pensaba de las traffics repletas de jóvenes que llegaban al hospital Posadas para vacunarse.

“Es preferible que muera el más viejo y no el más joven si hay un lugar en el bote. Esto es un lugar en el bote también”, continúo explicando Romano. Fueron muchos los funcionarios de entre 32 y 38 años que fueron vacunados.

Por otro lado, los especialistas aseguran que no está bien vacunar a los jóvenes antes que a los mayores, ya que estos últimos tienen más posibilidades de tener problemas severos de salud si contraen el virus.

Igualmente, el actor de 74 años apuntó contra las personas que integran la lista de vacunados VIP: “A mí no me ofrecieron vacunarme. Es pésimo lo que hicieron. Yo no lo hubiera hecho jamás. Me hubiera muerto de vergüenza”.

Por último, criticó a la oposición: "Censuro lo que pasó pero creo que la oposición se está encarnizada con el gobierno”.

Fuente: Infobae