Resolución oficial: DGE sugiere la alternancia semanal de los alumnos

El Gobierno provincial fijó a través de una resolución y cuatro anexos las condiciones del regreso a la presencialidad en las escuelas de Mendoza.

Si bien no hay órdenes para los colegios y en algunos ya se fijó otro sistema, en la resolución 390 de la DGE se sugiere "una alternancia de carácter semanal" para los chicos. Es decir, que tengan clases presenciales una semana sí y la otra no.

A seis días del comienzo de clases, los textos en cuestión establecen que en Mendoza habrá tres modalidades de dictado: "presenciales, no presenciales y combinadas".

Las presenciales suponen "la asistencia regular a la escuela todos los días de la semana en el horario habitual de trabajo de cada institución. Sólo podrá implementarse en las escuelas en las que la relación entre la cantidad de estudiantes y el espacio físico permita cumplir con el distanciamiento establecido en los protocolos".

En cuanto a las clases no presenciales, la resolución 390 de la DGE señala que suponen "que toda la escolaridad se cursa sin asistencia a actividades presenciales. Queda reservada a estudiantes que por razones de salud pertenezcan a grupos de riesgo y no puedan asistir a la escuela de manera presencial y a estudiantes matriculados en escuelas en las que, por decisión de las autoridades de la Dirección General de Escuelas y sanitarias jurisdiccionales, no puedan habilitarse actividades presenciales".

Finalmente aparece la categoría de clases combinada. "Alterna tiempos de trabajo de los y las estudiantes con asistencia a la escuela en clases presenciales y actividades educativas en situaciones de no presencialidad mediadas por diferentes instrumentos y soportes. Se implementará en todos los casos que sea necesario para asegurar el sostenimiento de la norma básica de distanciamiento físico disminuyendo la densidad de ocupación de las aulas y los edificios escolares. Esto requerirá organizar a los y las estudiantes en grupos reducidos conforme a diferentes criterios, (entre ellos: el espacio de distanciamiento, criterios razonables que permitan la presencialidad y favorezcan la organización familiar) y definir regímenes de alternancia de días y horarios de asistencia a la escuela de cada grupo".

Este punto agrega que "la alternancia a implementar será la que cada escuela crea más conveniente según los criterios enunciados y las posibilidades locales, cumpliendo en cada caso y de forma obligatoria con el horario de asistencia de jornada simple en forma completa. Se sugiere toda vez que sea posible, una alternancia de carácter semanal".

Además, la resolución determina que "en cada establecimiento educativo la designación de dos responsables escolares de manejo COVID 19 y un espacio de aislamiento".

El texto de la resolución 390 de la DGE:

RS-2021-01045261-GDEMZA-DGE by Juan Carlos Albornoz