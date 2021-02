Alberto habló sobre el despido de Ginés González García

Luego de haberse prometido no conceder reportajes inmediatos sobre lo sucedido con Ginés González García, ahora exministro de Salud, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista al diario Página|12. Allí, dijo que "Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable.

Para dar precisiones sobre sus principios y visón de la política, agregó: "La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias".

Por otra parte, aseguró que él no tolera esas cosas, que incluso él nunca accedió a nada de modo VIP. "Yo no tolero cosas así, ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al salón VIP sin hacer cola, me negaba".

"Como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios", expresó Fernández.

Según consignó Página|12, "Fernández se anotició sobre el operativo irregular de vacunación realizado en el Ministerio de Salud el jueves por la noche, mientras cenaba en Olivos con el ministro de Economía Martín Guzmán. El vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, le comentó la movida, siempre según esos narradores".

Según la misma nota, la reacción del Presidente fue llamar de inmediato a Ginés, sonsacarlo. "El ministro reconoció los hechos, no los consideró graves. Alegó que él mismo había viajado a Entre Ríos el jueves y que el operativo fue dinamizado por su asesor y sobrino Lisandro Bonelli". Más allá del nepotismo que implica el cargo de su sobrino como asesor, lo cierto es que el problema ya estaba en curso y la bomba de tiempo a contrareloj.

Con la decisión seguramente ya tomada, Alberto Fernández "reclamó a GGG informes por escrito de lo realizado y una nómina de las personas vacunadas", dice la nota. Además, agrega que el Presidente se comunicó con Cristina, pero que fue para saludarla por su cumpleaños y no para consultarla sobre el potencial despido de Ginés.

Por último, Fernández dijo que "siempre" supo que "si no estaba Ginés, lo sucedería Carla".