Thomas rinde examen: los tres ejes del Gobierno para la vuelta a las clases presenciales

José Thomas "rinde examen". Hoy se abre el ciclo lectivo y el titular de la DGE presentará las bases para la gestión educativa en un año que será extraordinario; en un modelo de gestión inédito que combinará clases presenciales con tareas en los hogares y virtualidad. Pero sobre todo pondrá a prueba la gestión en un momento crítico.

Esa política tendrá tres ejes: buscar que haya la mayor cantidad de clases presenciales porque "la escuela es el mejor lugar para que estén los niños"; potenciar la ayuda a los niños y adolescentes con trayectorias débiles (es decir quienes el año pasado tuvieron dificultades para acceder al sistema) y darle autonomía a los directores de las escuelas para que decidan en última instancia sobre lo que ocurra en cada establecimiento. Allí justamente está una de las claves. Se trata de la adecuación de protocolos y modelos de gestión según la característica y la realidad de cada escuela.

Modelos de gestión

El gobernador Rodolfo Suarez volverá a poner foco en la idea de abrir las escuelas y detallará la inversión que harán en febrero para que ocurra. Una de las dudas es si llegarán con las obras necesarias. Como explicó MDZ, en muchos de los establecimientos ya trabajan en las tareas básicas de limpieza. Pero aún no se adecuan las aulas para recibir a los alumnos.

La intención de Thomas es garantizar que de los 182 días de clases previstos, la mayoría sean presenciales. El 10 de febrero será el primer contacto con uno de los grupos de niños y adolescentes donde más foco quieren poner, es decir quienes tuvieron dificultades para acceder el año pasado a las clases virtuales. El acompañamiento de esos alumnos se mantendrá, según la promesa, durante todo el año para tratar de achicar la brecha educativa que en 2020 se agrandó.

Los datos de base son duros: el 64% de los adolescentes no terminan el secundario; no logran el egreso efectivo del sistema. Además hay un nivel de sobreedad superior al 13%. En ese grupo se estima, por ejemplo, que cerca del 10% de los adolescentes dejaron el sistema educativo para buscar otras actividades, como un trabajo. Así lo refleja la última encuesta de UNICEF sobre el impacto de la pandemia y el cierre de las escuelas. El Gobierno aún no detalla cuál será el modelo de gestión del sistema educativo bimodal. Se entiende que habrá clases presenciales y virtuales o "tareas en casa". Pero no está claro cómo se dividirán: si habrá alternancia en la presencia, división por grupos y otro modelo.

Según explicaron desde la DGE, habrá pautas generales pero luego una adecuación particular. Cada escuela podría tener ajustes en el formato según la realidad. Desde el Gobierno dejarán en manos del los directivos de cada escuela la decisión final. Ese será uno de los mensajes clave que habrá hoy en el inicio del ciclo lectivo 2021.