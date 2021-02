La CGT y una dura advertencia al Gobierno sobre las paritarias

La mesa chica ampliada de la CGT aseguró hoy que no aceptará "un techo o límite atado a los precios o el proceso inflacionario" para discutir las paritarias anuales por rama de actividad, aunque sus dirigentes confirmaron su "predisposición" a participar en "una amplia convocatoria del Gobierno para discutir precios y salarios en el contexto de un plan integral", según sostuvieron esta tarde los voceros de la Confederación.



"Las paritarias son libres y deben continuar siendo libres", señalaron las fuentes gremiales, las que indicaron que "los salarios están retrasados desde hace ya bastante tiempo".



Los dirigentes del consejo directivo de la central obrera y los integrantes de la "mesa chica" ampliada analizaron el índice de precios al consumidor, la realidad de la formación y de los formadores de precios y su directa relación con la coyuntura salarial, y señalaron que "no puede haber techo o límite paritario atado al proceso inflacionario".



Los gremialistas indicaron que "los salarios están retrasados desde hace mucho tiempo y, además, no es para nada cierto que la evolución de los ingresos produzca inflación".



"La inflación o su proceso, como la formación de los precios, en nada se relacionan con la realidad salarial que perciben los trabajadores. Por lo mismo, las paritarias deben ser libres según la coyuntura de cada actividad", puntualizaron los voceros gremiales.



Los dirigentes confirmaron sin embargo su "predisposición" a participar en "una amplia convocatoria del Gobierno para discutir precios y salarios en el contexto de un plan integral", aunque advirtieron que esa misma actitud deben asumir "los empresarios".



En el encuentro de varias horas en la sede de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), en Deán Funes y la Avenida San Juan de la ciudad de Buenos Aires, participaron los integrantes del consejo directivo y los de la "mesa chica" ampliada, quienes también analizaron el plan de viviendas que impulsa el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que encabeza Jorge Ferraresi, para los trabajadores de las organizaciones sindicales afiliadas a la central obrera, aseveraron los voceros.



"El plan de viviendas para los trabajadores es impulsado por esa cartera de Estado y se lanzará a través del Banco Hipotecario Nacional (BHN) a tasas preferenciales y a varios años de plazo. Cada sindicato deberá presentar en detalle una carpeta con los requisitos solicitados. La semana próxima habrá una reunión al respecto", indicaron las fuentes.



Además, entre mañana y el viernes los dirigentes cegetistas recibirán la confirmación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, respecto de la fecha del pedido de audiencia con el funcionario para interiorizarse sobre precios y salarios, puntualizaron los voceros.



"Esos fueron los dos temas analizados hoy: las paritarias y su relación con el costo de vida y el índice de precios y el proceso inflacionario y el necesario plan de viviendas para la clase trabajadora que se reclama desde hace tiempo", concluyeron las fuentes de la CGT.