En Mendoza Milei explotó contra los radicales y Mario Negri: "Son unos inútiles"

Javier Milei, José Luis Espert y Luis Rosales han salido de gira por el país con el objetivo de consolidar su espacio Avanza Libertad. En su paso por Mendoza, los tres apuntaron sus cañones contra el radicalismo y aseguraron que su objetivo es conseguir que la ciudadanía se de cuenta del fracaso de la UCR y deposite en los libertarios la responsabilidad de ser el principal partido de la oposición.

"La oposición argentina tiene que ser ocupada por nosotros y no por los radicales. Desde Mendoza, donde se proyecta como presidente el titular de ese partido, le damos este mensaje a todo el país", manifestó Luis Rosales.

Por su parte, Javier Milei hizo gala de su amplio "glosario" personal y disparó a diestra y siniestra contra la UCR y el kirchnerismo. "Los radicales no son la oposición. Son socios. A los radicales lo único que les interesan son los cargos. Les voy a dejar un ejemplo emblemático del típico político radical inútil, inservible, chanta y mentiroso: Mario Negri. Se rasga las vestiduras por lo que pasa en Formosa...¿pero Gildo Insfrán llegó ahora al poder? Hace 25 años que es gobierno y fue socio de Mauricio Macri pero Negri no dijo nada. Insfrán fue cómplice de Macri. Son lo mismo. La única verdadera oposición somos los liberales", aseveró.

"Ustedes creen que a los radicales no les gusta controlar precios. la ley de abastecimiento es del gobierno de Illia. Juntos por el Cargo es un nido de ratas arrastradas. El kircherismo no es la solución pero por lo menos es más sinceros. Van de frente. Puede no gustarme Cristina pero me dice la verdad: que va a venir a robar para dárselas a los amigos. El kirchnerismo es horroroso pero también Juntos por el Cargo", sostuvo.

"La única oposición verdadera somos los liberales", repitió. "Para los radicales hay dos tipos de problemas: los que no tienen solución y los que se olvidan con el paso del tiempo. Por ende, son unos inútiles", sentenció. "Hay que entender que son grandes responsables de la decadencia de Argentina", sentenció Milei.

"Las encuestas muestran un crecimiento exponencial impactante de nuestro espacio que tanto a Juntos por el Cargo como al Frente de Chorros los tiene nerviosos", subrayó. "Argentina tiene futuro pero si ese futuro es liberal", finalizó.

De esta manera, el espacio liberal intenta posicionarse de cara a las elecciones legislativas y se entusiasma con los números que muestran las posibles candidaturas de Milei y Espert en Buenos Aires. Pero en Mendoza entienden que hay posibilidades de convertirse en una propuesta atractiva y el propio Rosales se encargó de coquetear con una posible candidatura.