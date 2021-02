Diputado aliado del kirchnerismo trató a Parrilli de "berreta"

Uno de los aliados del kirchnerismo en la Cámara de Diputados reaccionó a las acusaciones del senador Oscar Parrilli, quien había sostenido que hay "cómplices del macrismo" que frenan la aprobación definitiva de la reforma judicial.

Se trata de Alejandro "Topo" Rodríguez, armador político de Roberto Lavagna e integrante del bloque Consejo Federal junto a Graciela Camaño y Jorge Sarghini.

"Dicen que Parrilli me acusa de 'cómplice' de Macri por no apoyar la reforma judicial del oficialismo en la Cámara de Diputados. ¿Creerá Parrilli que a mí me va a correr con una acusación berreta de complicidad con Macri, lanzada públicamente como una especie de apriete? Si lo cree, está suficientemente fuera de foco", expresó Rodríguez en las redes sociales.

Y agregó: "A los cómplices de Macri los tiene que buscar en el Frente de Todos, ¿o se va a hacer el distraído ahora? Si busca, va a encontrar en lo que hoy es el Frente de Todos a muchos tempraneros aplaudidores de Macri, entusiastas facilitadores de sus políticas, precisamente cuando el hombre soñaba estar conduciendo a la Argentina hacia 'el final del peronismo'".

Según Rodríguez, en esa búsqueda Parrilli también encontrará "una larga lista de fascinados públicamente con Vidal, varios de ellos intendentes kirchneristas, que hacían planes para el futuro inmediato con la ex gobernadora macrista".

"Que busque a los cómplices en casa; que no se haga el distraído. Y que respete a quienes tenemos posturas propias", remató el diputado lavagnista.

Parrilli había sugerido que los tres diputados de Lavagna y los cuatro que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, son los "cómplices" de Macri en la Cámara Baja de la Nación.