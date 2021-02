La reacción de la UCR tras el cachetazo del PJ a la reforma

Este miércoles el Partido Justicialista se sumó al PD y Protectora y rechazó la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno de Rodolfo Suarez. Como consecuencia de ello, el oficialismo no contará con los dos tercios de ambas cámaras y fracasa la iniciativa que había llevado a la Legislatura el ministro Víctor Ibañez. Desde el radicalismo no tardaron en salir a criticar la postura del peronismo.

El presidente de la UCR, el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar acusó al peronismo de frenar el desarrollo de la provincia. "Otra vez, el PJ frenando el desarrollo institucional de la provincia. Rechazará la reforma constitucional: No al ahorro, no al Equilibrio Fiscal, no a la autonomía municipal, no a limitar reelecciones, no a representación de los departamentos", aseveró.

Por su parte el exgobernador Julio Cobos lamentó que se pierda una oportunidad histórica de discutir la reforma de la Constitución. "Estábamos frente a la oportunidad histórica de discutir la reforma integral de la Constitución sin el escollo de siempre de la posible reelección del Ejecutivo. Es una lástima que el principal partido opositor lo limite a una enmienda y no dé la discusión seria que se requiere", manifestó el senador nacional.

Estábamos frente a la oportunidad histórica de discutir la reforma integral de la Constitución sin el escollo de siempre de la posible reelección del Ejecutivo. Es una lástima que el principal partido opositor lo limite a una enmienda y no dé la discusión seria que se requiere. pic.twitter.com/ukCuiDW7U5 — Julio Cobos (@juliocobos) February 17, 2021

"Con este tipo de decisiones basadas en posibles especulaciones electoralistas, se impide a los mendocinos la posibilidad de reformar y modernizar nuestra Carta Magna", adhirió Cobos.

Desde el PJ aseguran que el proyecto está "alejado de las demandas de la sociedad" y de los problemas cotidianos de los mendocinos. "El objetivo supuestamente se centra en disminuir el gasto público pero analizada en profundidad deja entrever que, de ser apoyada, no solo no cumplirá con ese objetivo sino que además generaría un daño a la vida institucional de la provincia", advierten.

"Creemos que las iniciativas propuestas no redundarían en una disminución del gasto político y por el contrario perjudicarán la representación de minorías debilitando los sistemas de control legislativo que permitieron echar luz a casos de corrupción en la gestión, como fue el caso de Vialidad Provincial", agregan.