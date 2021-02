Apartaron al director del hospital donde se vacunó el intendente

El director del hospital de una localidad de Santa Cruz fue apartado por el escándalo generado por la vacunación del intendente, su esposa y el chofer del municipio, quienes obviamente no tienen 70 años ni son población de riesgo.

El hecho ocurrió en el distrito Luis Piedra Buena y el principal apuntado es el intendente kirchnerista Federico Bodlovic. Pero no es el que pagará, en principio los "platos rotos".

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Salud de Santa Cruz, el desplazado será en principio el director hospitalario Mario Triputti. “En el caso de Piedra Buena se procedió a apartar provisoriamente del cargo al titular del nosocomio local en tanto se avanza con la investigación para determinar si se ha incumplido con los protocolos establecidos que eran de su conocimiento”, dice el texto oficial.

Triputti estaba a cargo del Hospital Distrital “Armando Zamudio”. Allí se vacunaron 75 de los 200 empleados, según especifica Infobae.

El escándalo estalló a través de audios de una asamblea de trabajadores del hospital que se quejaban porque no los habían vacunado y denunciaban que sí habían recibido la Sputnik V el intendente Bodlovic, su esposa, la jueza de Paz, Bernardita Manucci; y los miembros del Comité de Emergencia local.

Las dosis habían llegado el 11 de enero a localidad de Piedra Buena y el intendente lo festejó. El pueblo tienen 6.000 habitantes y está ubicado a algo más de 200 kilómetros de Río Gallegos.

El caso provocó el repudio de Laura Beveraggi, subsecretaria de Acceso y Equidad en la Salud de la provincial. “Todos sabemos cómo se utilizaba la vacuna, le informamos lo mismo a cada director de cada localidad, a cada responsable de la vacuna local y a la autoridad ejecutiva”, criticó la funcionaria en diálogo con FM Tiempo.

Además, añadió: "La falla no se puede dejar pasar, no cabe. Quedan muchas más vacunas por hacer y este error no se va a permitir".