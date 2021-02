La pelea por el recálculo de las obras, los políticos deportistas y el hackeo al intendente

Raspando al Estado: la pelea por la redeterminación de precios de las obras

La pandemia dio vuelta todo. Obras frenadas, empresas en crisis y un Estado que recibe más demanda, de todos lados. Este año el Gobierno provincial y los municipios intentan retomar algo del ritmo de obras, al menos con los trabajos a medio hacer. Saben que la construcción es uno de los motores.

Antes, las empresas reclamaron que les paguen el tiempo muerto para que con esos recursos, puedan retomar los trabajos. Pero además se sumó la redeterminación de precios, un ítem clave que tiene en cuenta la inflación, los costos de la construcción y que depende de una fórmula polinómica difícil de entender. La provincia avanzó con algunas empresas y hubo diálogo con las cámaras de las construcción para que haya un reconocimiento. Pero siempre aparece el factor discrecional: la disputa es por las prioridades, es decir a qué empresas se les reconoce antes y más, y también los montos.

El Estado provincial no es el único que lidia con ello. Los municipios están en lo mismo y la presión de algunas empresa crece. Pero no solo de las empresas: en los alrededores de los municipios comentan que aparecen intermediarios que dicen ofrecer destrabar o acelerar los trámites de redeterminación de precios y reactivación. Incluso mencionan a gestores internos en obras relacionadas con Capital y otros municipios del Gran Mendoza. Por ahora son solo menciones y no hubo denuncias concretas.

Haz lo que yo digo y no lo que yo hago

Desde Juntos por el Cambio han salido a pedir que se implemente el sistema de Boleta Única a nivel nacional. Incluso, el diputado nacional Alfredo Cornejo y otros dirigentes se reunieron con representantes de organizaciones civiles que pelean por la transparencia institucional como el Cippec, Ser Fiscal y el Club Político Argentino. "La Boleta Única Papel significaría mayor transparencia y mejor cuidado sanitario en épocas de pandemia", afirmó Cornejo en las redes sociales.

Sin embargo, a nivel provincial el nivel de compromiso con ese sistema electoral no parece ser el mismo. Si bien la ley provincial le da la potestad al Ejecutivo de reglamentar las elecciones con Boleta Única Papel, en 2019 cuando Cornejo era gobernador hizo oídos sordos ante el reclamo de algunos partidos del Frente Cambia Mendoza que pedían que se vote con Boleta Única. Incluso hubo un pedido formal por la exvicegobernadora Laura Montero y autoridades de partidos del oficialismo y la oposición. Este año, con la gestión de Rodolfo Suarez el horizonte parece ser el mismo. Varios partidos han presentado proyectos pidiendo que se vote con Boleta Única, a nivel nacional la UCR está de acuerdo, pero todo indica que una vez más en Mendoza se elegirán representantes con lista sábana.

El peronista más PRO de Mendoza

La visita de Patricia Bullrich a la provincia de Mendoza estuvo marcada por una agenda política que la mostró compartiendo escenario con distintos referentes provinciales. Encabezó una conferencia de prensa con Omar De Marchi, se reunió con el gobernador Rodolfo Suarez y el intendente Ulpiano Suarez en Casa de Gobierno y luego se mostró junto a Alfredo Cornejo en la presentación de su libro. Sin embargo, quien tuvo un rol fundamental en el detrás de escena fue el exdiputado nacional del peronismo Enrique Thomas. El exlegislador nacional es una persona de estricta confianza de Bullrich y se pintó de amarillo hace años. Fue funcionario en el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando era conducido por Bullrich y hoy es el armador político de la presidenta del PRO.

"Thomas es quien ha organizado toda esta gira. Trabajo conmigo siempre a la par en el Ministerio de Seguridad", lo elogió públicamente en la sede del PRO, a la que llegó en el auto del propio Thomas. Al retirarse rumbo a Casa de Gobierno, Thomas dejó las llaves de su vehículo particular a un colaborador y se subió a la camioneta de Omar De Marchi junto a Patricia Bullrich y durante todo el día la acompañó.

Unidos por el espanto

Hay hiperactividad en Juntos por el Cambio y su versión local Cambia Mendoza. La intención es construir una idea de unidad, aún en las disidencias. Tanto que hoy son aliados estratégicos Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich, los presidentes del Pro y la UCR. Ambos partidos tendrán intereses que los pueden hacer chocar de cara al 2023 en la disputa por quién puede liderar la futura fórmula presidencial. Pero hoy Bullrich y Cornejo tienen un objetivo común: construir una unidad de esa alianza en base a una postura dura frente al Gobierno nacional. Son los "líderes de los halcones" que disputan protagonismo y energía frene al ala blanda de JxC que encarnan, entre otros, Horacio Rodríguez Larreta, y el sector viscoso del mismo grupo, donde hay dirigente como Gerardo Morales. También buscan aislar a quienes consideran que pueden ser disruptivos en la estrategia, como Mauricio Macri.

Radicales que juegan solos

Los radicales tienen algo en el ADN que les cuesta combatir con cambios culturales: el individualismo y el internismo interno. Y eso se notó la semana pasada cuando Mario Negri y otros dirigentes radicales emitieron un comunicado público sin incluir en él la firma de otros radicales y, particularmente el presidente del partido Alfredo Cornejo. El mendocino entendió el gesto como una picardía interna grave: lo consultaron, quedaron en revisarlo y lo hicieron público antes de que haya acuerdo. Muchos quedaron en offside. "Juegan para ellos mismos", aseguran. Pero los que conocen la interna también aseguran que en el mismo ADN hay otra característica: si la idea de unidad avanza, los díscolos irán donde los lleve el viento.

El facebook del intendente

Ofertas de trabajo, incluso mensajes con contenido sexual. Todos del mismo remitente: una fan page del intendente Emir Félix, a quien le hackearon una cuenta de redes sociales. La noticia se conoció ayer, pero las sospechas estaban desde la semana pasada. Hubo gente que llegó a la municipalidad de San Rafael para "buscar trabajo", luego de haber recibido un mensaje. El Intendente no tiene redes sociales propias, pero sí institucionales. Al parecer hubo una intromisión y se enviaron mensajes que luego se borraban. Hay pocos registros de esos envíos, pero sí de la repercusión. Félix denunció el tema ayer ante la Justicia.

El deporte blanco, de moda

Los dirigentes políticos muchas veces no resisten la tentación y se mueven por modas. Desde lo discursivo y político, hasta cosas más banales como los deportes. Pues en Mendoza los dirigentes se adecúan según los tiempos. Primero fue el running: todos vestidos de flúo, con zapatillas chillonas, relojes inteligentes que cuentan los pasos y récords individuales. Tanto que llegaron a la sobreactuación. Luego llegó el momento de la bicicleta. Calzas ajustadas, cascos y botellitas de agua para montar sobre el piedemonte o, al menos, algunas vueltas al Parque San Martín. Incluso hay casos extremos como el de Godoy Cruz, donde hay un equipo oficial del que llegaron a formar parte algunos empleados y funcionarios.

Pues ahora algunos dirigentes viran de tendencia para probar con el "deporte blanco"; el tenis y sus alternativas. Sí, toman la raqueta, pelotitas y, por supuesto, las infaltables clases con profesor para ponerse a tono. Hay una variante. El padel es el otro deporte de "pelotitas" que está de moda entre los políticos. Incluso el gobernador Rodolfo Suarez se sumó y agarró la raqueta. Lo mismo habían hecho antes los hermanos Bermejo, pero con la paleta con agujeritos y hasta Cornejo se sumó al padel (dicen que tiene algún antecedente de pelota paleta que le genera vicios de estilo). Hay algunos con algo más de historia, como Luis Petri, a quien se lo ha visto en algún club de tenis del Este.