Sputnik V: reanudan el plan de vacunación tras la llegada de más dosis

El Plan Estratégico de Vacunación contra la covid-19 se reiniciará hoy con la distribución en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires de la partida de 220 mil vacunas Sputnik V que llegaron este jueves al país desde Rusia.



Un vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizó el jueves en Ezeiza con su carga de 240 mil dosis, 20 mil de las cuales fueron derivadas a Bolivia. El resto se repartirán según el mismo cociente de distribución que se utilizó con las dos partidas anteriores traídas desde Moscú.

Hasta el momento, fueron vacunadas 278.451 con las primera dosis y 65.583 con la segunda, según datos oficiales recabados hasta el 29 de enero.





Fuentes del Gobierno nacional se mostraron "muy optimistas" en relación a la provisión de vacunas que llegarán en febrero y que serán aportadas por distintos proveedores.



Si bien Ceriani advirtió que "aún” no tienen “fecha para otras operaciones”, adelantó que están “trabajando permanentemente con la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), para poder optimizar y eficientizar la operación del avión y poder traer la mayor cantidad de vacunas posible” desde Rusia.



“Estamos trabajando todos los días para que este suministro de vacunas no se detenga. Trabajando codo a codo con todas las áreas de Gobierno que están involucradas en esta carrera que estamos viviendo y contentos también porque este flujo de vacunas no se detiene y la cadena logística está funcionando muy bien”, aseguró el titular.

En todos los casos los vuelos de entre Buenos Aires y Moscú, demandaron entre 15 y 16 horas.