El dardo venenoso que le disparó Javier Milei a Pablo Duggan

El perfil público de Javier Milei ha aumentado de forma exponencial desde que se convirtió en diputado nacional. Esta mañana dialogó con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos y ayer fue una de las figuras estelares en la jura que se realizó en el Congreso de la Nación. Sin embargo, se negó a darle una entrevista a Pablo Duggan, con un filoso comentario.

En concreto, acusó al conductor de Radio 10 y de C5N de tener una "falta de compromiso con la verdad". "Me acaban de llamar de Radio 10 de la producción de Pablo Duggan, a quien he decidido no contestarle por su falta de compromiso con la verdad", disparó.

El diputado nacional no solo acusó de mentiroso al periodista sino que también anticipó posibles ataques en su contra. Sobre todo, después de haberse negado a salir en su programa.

"Por ende, si aparece hablando todo tipo de barbaridades sobre mi persona, ya saben a que se debe", manifestó el legislador nacional que terminó tercero en las elecciones en CABA.

Esta mañana Milei habló con Ernesto Tenembaum. Allí se refirió, entre otras cosas, a su relación con José Luis Espert. "El tema de los bloques es una discusión de rosca. ¿Para qué querés un bloque? ¿Para que voten todos de forma homogénea? Estamos hablando entonces de un colectivo de liberales lo cual sería una contradicción en sus términos. Con Espert tenemos en común el 80% o 90% de las cosas pero hay otras que no comparto", manifestó Milei dejando claro que existen muchas coincidencias con el diputado nacional elegido en provincia de Buenos Aires.