El Frente de Todos pateó el debate de Boleta Única con una chicana a la UCR

Desde el Ejecutivo provincial se está elaborando un proyecto de ley para implementar la Boleta Única. Para el intendente de San Rafael, Emir Félix, no es el momento para dar estas discusiones políticas y aseguró que las urgencias de la ciudadanía son otras. Pero al mismo tiempo, dejó claro que el oficialismo tiene los números para avanzar y que si no lo han hecho antes es porque no han querido.

El intendente Félix, destacó que el oficialismo tiene mayoría y por tal motivo pueden aprobar la implementación de la Boleta Única y agregó: “Los que tienen la mayoría no tienen la decisión política de modificarla. No hay decisión política de quien gobierna. Hasta Omar De Marchi en su momento la impulsó. Simplemente no tienen la voluntad de hacerlo”.

Para finalizar, Félix, expuso: “Lo que no entiendo es porque priorizar la agenda en estas cosas cuando Mendoza está muy complicada. Tenemos una situación difícil y tenemos que saber cómo vamos a salir. Me da vergüenza ajena discutir estos temas cuando hay que gobernar”, sintetizó.

Por su parte, intendentes de Cambia Mendoza acompañan la medida. Sebastián Bragagnolo, jefe comunal de Luján, dialogó en MDZ Radio y aseguró que le llegó el borrador de la iniciativa por intermedio del ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. “Me acercaron un borrador del proyecto para que demos nuestra opinión, por lo tanto, está la voluntad del gobernador en avanzar en este sentido y me parece más que oportuna, es algo que veníamos insistiendo desde el Pro desde hace mucho tiempo”, detalló Bragagnolo.

Además, el intendente del PRO, afirmó que desde su espacio político este es un tema que no necesita tener una discusión extensa ya que está estudiado por todos los partidos políticos. “Esto es un aporte muy importante para toda la provincia. No podemos seguir votando con el sistema electoral que tenemos. Esto está comprobado que es el mejor sistema que beneficia al elector y genera un ahorro importante en elección de boleta y pone a Mendoza junto a Córdoba y Santa Fe como las provincias que lideran las reformas electorales”, describió.

Por otro lado, la referente del Frente Renovador, Gabriela Lizana, en diálogo con el programa “Sonría, lo estamos filmando”, aseguró que es interesante hablar sobre estas modificaciones. “Esto necesita de un debate y de un acuerdo entre todos, acá no se puede resolver partidariamente, hay que buscar el consenso”.

“Hay que buscar sistemas menos costosos, es obsceno gastar dinero en elecciones cuando hay tantas carencias. La política debe tener otra mirada en materia electoral. Esto hay que tomarlo para ver cual es la mejor propuesta y la más barata”, detalló Lizana.

Sin embargo, más allá de la “buena voluntad” que adoptan los intendentes nucleados en Cambia Mendoza, desde el justicialismo aseguran que la boleta única no se aprobó antes porque el radicalismo “no tiene voluntad política de aprobarla”.