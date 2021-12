Cómo afectará a los argentinos que viajen las nuevas medidas

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, afirmó que las nuevas medidas para personas que ingresen desde el exterior no afectará los viajes que estén por realizar los argentinos y sostuvo que "no está previsto" un cierre de fronteras por el avance de los casos de coronavirus en el mundo.



La funcionaria explicó los alcances de la Decisión Administrativa que, entre otros puntos, deja en manos de las empresas internacionales de transporte de pasajeros el control de la documentación que deben presentar los viajantes a la hora de embarcar un viaje hacia Argentina.



"No hay que alarmar a la gente. Los que tienen previstos viajes, van a poder hacerlos, a ellos no les va a cambiar en nada. Ahora van a ser las aerolíneas las que le van a pedir a los argentinos el PCR para poder entrar (al país), porque recordemos que los argentinos pueden entrar no estando vacunados. La diferencia es que el vacunado no hace cuarentena y no vacunado sí", señaló.



En diálogo con AM750, Carignano dijo que, los argentinos deberán presentar ante la aerolínea "el PCR y la declaración jurada migratoria" que, desde ahora además, será más fácil de completar.



Mientras tanto, a los extranjeros se les va a "pedir esquema completo de vacunación y seguro covid, más el PCR y la declaración jurada".



"Queda en manos de las aerolíneas quien sube y quién no. La otra modificación que se hizo, es que toda persona que ingrese al país, tiene que hacerse un PCR entre el 3er y 5to día", añadió.





Esa media es para "todo mayor de 6 años" vacunados, "porque los argentinos sin vacunas pueden entrar pero tienen que hacer la cuarentena y los extranjeros no vacunado no pueden entrar".



Respecto del cierre de fronteras, dijo que "no está previsto y no es hoy el momento indicado".



"No es lo mismo que cuando tomamos esas medidas y evitamos -como dijo (la ministra) Carla Vizzotti- la ola que venía con la Delta. Ahí teníamos el 20, 30 por ciento de la población vacunada, y hoy el 70% de los mayores tiene 2 dosis, vemos que las muertes son pocas porque el esquema de vacunación funciona", explicó.