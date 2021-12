La denigrante respuesta de Javier Milei a un senador del kirchnerismo

A pesar de que Javier Milei es diputado y no participaba en la sesión de ayer en la Cámara de Senadores, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, le dedicó una chicana durante la sesión en la que se trataba el proyecto de Bienes Personales. En concreto dijo que Milei duraría menos días que los que duró Ricardo López Murphy como ministro de Economía de la Alianza, y la respuesta fue inmediata. Específicamente, Milei trató de burro al senador peronista.

"El Javier Milei ese que habla va a durar mucho menos de lo que duró el ministro de la Alianza, Ricardo López Murphy. Disparatados totalmente, dicen cualquier cosas, esos son los grandes analistas", había lanzado ayer durante la sesión el presidente del bloque del kirchnerismo.

En su cuenta de Twitter Milei salió a contestar de forma filosa. "Pobre senador Mayans, no sólo no percibe lo inmoral, lo desigualdad ante la ley y la imposición múltiple, sino que además no sabe sumar cantidad de días", disparó.

POBRE Senador Mayans, no sólo no percibe lo inmoral, lo desigualdad ante la ley y la imposición múltiple, sino que además no sabe sumar cantidad de días.



Las fuertes críticas de un kirchnerista a Javier Milei en la sesión de Bienes Personales - MDZ Online https://t.co/ltvfJ2B6cQ — Javier Milei (@JMilei) December 30, 2021

El comentario de Milei hace referencia a que ya ha durado más como diputado de lo que López Murphy ocupó el cargo de ministro de Economía.

El "Pitbull" asumió como ministro de Fernando De la Rúa un cinco de marzo y dejó el cargo 15 días después el 20 de marzo del 2001. En cambio, Milei lleva 20 días como diputado nacional, cargo en el que se desempeña desde el 10 de diciembre.