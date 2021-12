Un senador se hartó de todo y le dijo a sus colegas que dan vergüenza

Con el voto de legisladores bonaerenses del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ayer la Legislatura de Buenos Aires aprobó modificaciones en la ley que limitaba la reelección de intendentes y permitirá que jefes comunales que ya tengan cumplidos los dos mandatos consecutivos vuelvan a presentarse como candidatos en 2023. Se aprobó con votos de todos los partidos políticos pero hubo un pequeño grupo (sobre todo identificado con María Eugenia Vidal y Sergio Massa) que se opusieron. Entre ellos, Walter Lanaro.

El senador del PRO disparó munición gruesa al hacer uso de la palabra y afirmó sentir vergüenza de discutir temas que solo le interesan a los políticos cuando afuera las pymes cierran y los vecinos viven con miedo y hambre.

"Yo no sé si se enteraron ¿no?. Pero tenemos una crisis enorme en Buenos Aires y el país. Cientos de miles de Pymes que cerraron. Cientos de miles de argentinos que no llegan a fin de mes porque no tienen laburo. No saben qué van a comer el 31 porque la carne vuela. Muchos preocupados por la pandemia, que han perdido familiares. Los vecinos tienen miedo de entrar y de salir de sus casas cuando oscurece. Todos lo sabemos. Porque tienen miedo de que los maten. ¡Que los maten!", aseveró el senador que llegó a la Legislatura de la mano de María Eugenia Vidal.

"Pero nosotros estamos acá hoy, un 28 de diciembre entre Navidad y Año Nuevo, viendo si le damos la posibilidad a un puñado de políticos de estar 4 años más en el poder u 8 o 12...los que quieran. Por eso estamos acá. Entre fiestas. En una sesión extraordinaria", lamentó Lanaro y luego cuestionó a sus pares por prestarse a esta situación.

"Vergüenza nos tendría que dar lo que estamos haciendo. Vergüenza", esgrimió.

"Creo que no podemos dar marcha atrás. Creo que hemos avanzado institucionalmente a pasos agigantados en cuatro años de gobierno y creo que estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano", remarcó en referencia a la ley que se aprobó durante el gobierno de Vidal para que haya alternancia en las intendencias pero que ayer se terminó modificando.