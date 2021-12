Las fuertes críticas de un kirchnerista a Javier Milei en la sesión de Bienes Personales

José Mayans, presidente del bloque oficialista, cargó contra Javier Milei, Ricardo López Murphy y Martín Lousteau en la sesión de Bienes Personales que se llevó a cabo este miércoles en el Senado. Tras la polémica por la discusión por el quórum, el Frente de Todos logró aprobar las modificaciones.

"El presidente tendría que haber hecho un cadena nacional y le tendría que haber dicho al país cómo quedó el Banco Central y la deuda", comenzó Mayans, senador de Formosa, en la sesión.

Y agregó: "Escucho a Martín Lousteau hablar de inflación, a cara descubierta. Nos reclaman por qué tenemos este grado de inflación. ¿Qué creen que pasó en el Banco Central? El Javier Milei ese que habla va a durar mucho menos de lo que duró el ministro de la Alianza, Ricardo López Murphy. Disparatados totalmente, dicen cualquier cosas, esos son los grandes analistas".

La oposición manifiesta que la sesión "es nula" debido a una foto que señala la hora en el recinto.

UNA SESIÓN TRUCHA

En noviembre los argentinos le dijimos BASTA a la soberbia del Kirchnerismo y le sacamos el quórum automático. Sin embargo esa soberbia sigue vigente, y a pesar de no tener quórum el kirchnerismo avanzó hoy con una sesión trucha en el senado. pic.twitter.com/G95jna5z83 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) December 29, 2021

"Se citó a las 15, debía empezar la sesión, no consiguieron quórum. Uno de los integrante del Frente de Todos dio positivo, lo mismo que pasó la vez pasada con la oposición, y no alcanzaban a los 37 votos. El reglamento dice en el artículo 15° que a la hora fijada se llamará a sesión. Y si 30 minutos después no se logra el quorum en el recinto, la sesión se levanta de inmediato", explicó Alfredo Cornejo, senador mendocino de Juntos por el Cambio.