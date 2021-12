Presentan proyectos para eliminar el pase sanitario en provincia de Buenos Aires

Ambos diputados esperan que su proyecto sea tratado el martes 28 de diciembre en la última sesión del año. Donde se tratara el Presupuesto 2022 y la Ley Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, en el Día de los Santos inocentes el oficialismo y la oposición mayoritaria tratarán de poner en el recinto la discusión por la modificación de la Ley que prohíbe las reelecciones indefinidas en territorio bonaerense.

Otro proyecto de ley que podría tratarse ese día es el que presentaron en conjunto diputados del oficialismo y la oposición, que prohíbe el ingreso a la Legislatura Bonaerense a quienes no tengan el esquema completo de vacunación contra la covid-19 (este proyecto de ley fue contado por MDZ en una nota anterior).

MDZ hablo con el diputado Nahuel Sotelo de Avanza Libertad sobre su proyecto de ley para anular el pase sanitario de covid en la provincia de Buenos Aires. El legislador libertario afirmo: “La gente nos voto para que defendamos las libertades individuales de los ciudadanos y este proyecto es en defensa de la población ante un gobierno totalitario.”



En cuanto a los fundamentos de su proyecto de Ley, Sotelo explico: “Con el pase sanitario, el Gobierno de Kicillof está creando ciudadanos de primera y segunda clase. Porque unos pasan a tener más derechos que otros. Unos pueden ir al teatro y otros no, unos pueden ir al cine al restaurante al shopping y otros no. Esto es una locura, y más teniendo en cuenta que el plan de vacunación es opcional, entonces están queriendo poner un Pase Sanitario para algo que es opcional. ¿Cómo algo opcional se puede volver obligatorio de la noche a la mañana y por un Pase Sanitario que carece de fundamentos".

Además, el diputado bonaerense del partido de José Luis Espert, agregó: “Nosotros hablamos con comerciantes que nos dicen que la gente se enoja cuando pedimos el certificado de vacunación. Tienen que hacerlo, no les queda otra, porque si les llegan a aplicar las multas que están diciendo por no pedir el pase sanitario los funden. Hay que entenderlos estuvieron más de un año sin poder trabajar. Los comerciantes nos piden a nosotros como sus representantes en la Legislatura que hagamos algo, porque desde el gobierno los están matando con impuestos y trabas para no dejarlos trabajar y tienen que acatar todo como si fuesen esclavos”.



Por otra parte, Sotelo se refirió los beneficiarios de planes sociales, y afirmo: “Es todo muy raro nos piden pases sanitarios a los que trabajamos y queremos ir a trabajar y a los que van a cobrar el plan social nadie les pide nada”, y se pregunto: “Es muy raro ¿Por qué será?, ¿les habrán pedido pase sanitario a los miles de personas que llevaron en colectivo, utilizando el aparato del estado, para festejar el día de la democracia? Entonces uno piensa que los errores del gobierno no los quieren hacer pagar a nosotros; a ese nivel de impunidad se manejan los gobernantes de la provincia y de la nación. Es un locura”

El diputado Sotelo se mostro confiado en que el proyecto sea tratado el martes en la sesión extraordinaria, “aunque sea sobre tablas, porque metimos el proyecto con el tiempo necesario para que se pueda tratar en el recinto”.

El otro proyecto fue presentado este lunes por la diputada de Juntos por el Cambio Florencia Retamoso, quien en declaraciones periodísticas considero que el pase libre creado por Kicillof “es el resultado de la inoperancia". Además considero que las medidas tomadas tanto por el gobernador como por el presidente “rozan la línea del autoritarismo”.

La diputada Retamoso sostiene que el pase sanitario “va contra la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, que es voluntaria, libre, gratuita, equitativa e igualitaria”. Además afirmo que el pase sanitario carece de sustento científico sobre la reducción de los contagios