Videos y testimonios: cómo fue el 20 de diciembre de 2001 en Mendoza

Historias de vida comprimidas en gritos de euforia ("¡Argentina, Argentina!") y de bronca y dolor ("¡que se vayan todos!") avanzaban - en auto y a pie- por avenida San Martín hacia la Peatonal Sarmiento aquel oscuro miércoles 19 de diciembre de 2001. "La concentración se realizaba en forma bulliciosa y sin desmanes", decía el último cable de la agencia de noticias Télam. En Buenos Aires renunciaba el ministro de Economía Domingo Cavallo (y era difícil imaginar una Argentina con un ministro de Economía que no fuese Cavallo).Y mientras eso ocurría, en Plaza de Mayo manifestantes intentaron incendiar el Ministerio de Economía. Por otra parte, el Estado de Sitio no frenó la ola de saqueos en Buenos Aires.

Aquí la gente seguía por TV los saqueos a supermercados y tiendas comerciales del Gran Buenos Aires-. En Mendoza, la Policía ya había recorrido varios supermercados, ante la ola de rumores de saqueos. Se venía una larga madrugada, como anticipo de lo que sería ese jueves 20 de diciembre, en un país asfixiado por la anarquía.

Los títulos de "último momento" que publicaba en Internet la web de Los Andes

La gente salió a la calle no solo por lo que estaba pasando en Buenos Aires, sino también porque el Gobierno ya había declarado el Estado de Sitio. Pese al volumen de las protestas, la renuncia de Cavallo fue aceptada a las 3 am del jueves 20 de diciembre. A las 16 de ese día Fernando De la Rúa renunciaba como presidente. Todo pasaba "ahora" y los argentinos en el mundo no lo seguían por TV, como acá, sino que por Internet, a través de los pocos medios digitales que habían: en este contexto intenso y muy movido estaba naciendo la primera cobertura en vivo de la prensa digital de Mendoza.

"Cientos de mendocinos salieron a la calle con cacerolas y en la intersección de San Martín y Sarmiento entonaron el Himno Nacional argentino, esta vez con la voz sacada del alma y de la desesperación", escribía como último momento en la web de Los Andes, empresa situada a metros del kilómetro cero, con historias de vida que describían el duro panorama del ciudadano común, como es el caso de Alejandro R, un joven abogado que llevó su cacerola a San Martín y Peatonal luego de que terminara su jornada de trabajo con un cheque para cobrar la indemnización por despido.

Veinte años después Alejandro describe cómo fue esa mañana de diciembre de 2001, cuando lo echaron de su trabajo y cómo es si situación hoy:

Todo pasaba "ahora" pero Internet lo mostraba una hora después

No había banda ancha, ni Facebook, ni Twitter, ni celulares (hoy más del 90% del tráfico en la web llega desde celulares), ni audios ni videos en los contenidos web. Publicar una noticia era un proceso que tardaba una hora. Es decir, el tiempo que transcurría desde el clic en el "enter" o botón "publicar" y la aparición del contenido publicado en la web era una hora. ¿Por qué tanto tiempo? La explicación técnica en ese momento era que en cada publicación todos los archivos FTP del sitio debían transferirse de la red local LAN a la red mundial o WAN. Es decir, cada publicación "transportaba" de la red local a la web el contenido específico del último momento más todo lo generado históricamente por la red local. Por lo tanto lo usual era publicar pocas veces y revisar "mil veces" porque un error ortográfico o de tipeo en una nota implicaba otra hora más para sacarlo de Internet. En lo que respecta a la prensa digital recién en 2007 y 2008 la demora en la publicación de un contenido informativo se redujo a unos pocos segundos y esto contribuyó al crecimiento de los contenidos de los últimos momentos en diarios online (y también a los errores en la redacción de la noticia por la velocidad en el trabajo).

¿Por qué fue importante la prensa digital ese 20 de diciembre de 2001? Porque si bien muy pocos -en el ámbito local- leían las noticias en Internet, existía un demanda de los miles de argentinos que en ese entonces vivían en el exterior y querían saber ya lo que estaba pasando en sus respectivas provincias. Si bien las transmisiones de canales de noticia como Todo Noticias o Cablevisión Noticias, entre otros, llegaban a ciertas naciones del exterior, esos medios hacían foco en lo que pasaba en Capital y Gran Buenos Aires. Entonces la prensa digital fue clave para que el mundo conociera el minuto a minuto de esas jornadas calientes en cada provincia del país. De hecho, la principal audiencia de los medios digitales era la de argentinos por el mundo. Hoy ya no es así: en promedio, de 2 a 3 de cada 10 usuarios de medios digitales viven en el extranjero. Entonces aquí hubo que esperar hasta 2007/ 2008 para empezar a experimentar la banda ancha, del modo que el uso de Internet hasta ese entonces implicaba controlar el tiempo de la conexión para controlar el consumo que se pagaba en cada abono mensual. En este sentido, quienes trabajamos en las pocas redacciones que habían en Mendoza tuvimos el privilegio de la "conexión permanente" de la banda ancha durante esos largos años en que la audiencia local que leía las noticias en Internet avanzaba a muy lentos pasos.

¿Cómo trabajaban las redacciones de medios digitales? Según mi experiencia la mayor parte de la labor consistía en "colgar en Internet" la versión impresa de ese medio. Los últimos momentos eran dos o tres noticias de las agencias (NA, Télam o DYN). Se producía poco.

Sin embargo, lo que sucedió aquel 19 y 20 de diciembre de 2001 dejó en claro que el futuro del periodismo estaba en manos de LA prensa en Internet . En los años siguientes los medios aplicaron acciones para lograr mayor entendimiento entre "el papel y el digital" (conocido como sinergia) y aún hoy -pese a que todo es online- en algunas redacciones existe algo de rechazo al uso de las nuevas tecnologías y también de ciertos formatos que facilitan la comunicación (como los especiales multimedia y visualización de datos, entre otros).

En los siguientes 13 días el país sería gobernado por 5 presidentes. Demasiadas noticias y demasiados acontecimientos sin terminar de procesarse y de comprenderse porque la televisión informaba "en caliente". La prensa digital tenía una gran misión, pero aún faltarían muchos años para que la sinergia (puertas adentro de las empresas de medios) y la tecnología lograran el objetivo de que Internet sea un óptimo y accesible canal de comunicación.

En el siguiente video, los primeros años de la prensa digital en Mendoza y Argentina.



Luego, en 2002, llegaría la primera Fiesta Nacional de la Vendimia en que el mundo conocería por Internet el nombre y la foto de la nueva soberana minutos después de resultar electa. Y así, paso a paso, Internet comenzaba a buscar su lugar de protagonismo en el mundo de los medios de comunicación.